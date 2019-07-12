出訪首日就創紀錄！蔡英文：台灣2300萬人民有權參與國際事務

▲蔡英文出席友邦駐聯合國常代酒會並致詞。（圖／翻攝自蔡英文臉書影片）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文11日展開為期12天的出訪，她12日在臉書分享首日行程記錄影片，內容包含帥氣的戰機伴飛，以及第一天就創紀錄出席友邦駐聯合國常代酒會的致詞畫面。她在酒會致詞時喊話國際，「台灣的兩千三百萬人民本就有權參與國際事務」。

蔡英文臉書12日貼文附上出訪首日紀錄影片「自由民主永續之旅EP1」，同時也以文字介紹，「昨天從台北出發開始自由民主永續之旅，第一站紐約我就先到了紐約台北辦事處替我們辛苦的工作同仁加油打氣，而且很高興的和我們17個友邦在聯合國的代表一起舉行酒會」。



「自由民主永續之旅EP1」影片中先以蔡英文行前機場談話開場，接著是由空軍第五聯隊出動4架F16戰機伴飛總統專機的畫面，空軍透過廣播向總統致敬，「中華民國空軍正護衛總統出國，並向三軍統帥致敬」。

蔡英文啟程「自由民主永續之旅」，去程過境美國紐約，第一天就寫下突破歷任總統的新紀錄，出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。影片蔡英文霸氣致詞，「台灣的兩千三百萬人民本就有權參與國際事務，不應受任何政治前提干擾，我要代表中華民國台灣政府及人民，感謝我們的友邦，不斷在各種重要國際場域為我們發聲，讓我們一起落實聯合國的永續發展目標，打造我們想要的世界、迎向我們需要的未來。」