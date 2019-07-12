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幸福國度與幸福城市相遇　林智堅與不丹夫婦談幸福學

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▲新竹市長林智堅與不丹夫婦談幸福學。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與不丹夫婦談幸福學。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全台最幸福城市新竹市與幸福王國不丹相遇！新竹市連三年連冠全台最幸福城市，吸引到來自最幸福國度的不丹夫婦造訪，新竹市長林智堅也特地安排時間，與來自台灣的不丹太太林容範及其先生崑嘎拓部會面，大聊「幸福學」，來場難得的國民外交。林智堅也在過程自爆，他一直想造訪幸福國度不丹，當年原想與太太去不丹度蜜月，可惜沒有成團；不丹夫婦兩人也穿戴來自不丹的傳統服飾，分別是男性的GHO幗與女性的Kira旗拉，在幸福廣場留下合影，用不丹語大喊「姑蘇三婆」，意為是歡迎你，邀請大家有機會到不丹旅遊。

不丹以全世界最幸福國家聞名，97%的國人認為自己很幸福，被稱為喜馬拉雅山下的香格里拉，而不丹太太林容範其實是道地的台灣囝仔，出身於台中，深耕時裝與設計領域，常赴世界各地工作，在2013年的不丹之旅中，認識了現在的丈夫，成為不丹太太「蔣央拉默」，經營「不丹媳婦講不丹」臉書粉專，為台灣人帶來幸福不丹的美景、美食與文化。

林容範說，新竹市是全台最幸福的城市，幸福與不丹有很強烈的呼應，連接非常特別，讓夫婦倆好奇，也因此特別來一探究竟，而且現在領導的國王很年輕，跟市長一樣是六年級生，施政上都以人民的幸福為重要指標。

她也說，「不丹幸福的秘訣就是人民物慾低」，再加上全民的教育、醫療都免費，連旅客看病也不用錢，政府將經費都用在人民與動植物保育之上；不丹是以觀光業為主的國家，早期限制每年僅開放5000人進入，近年已全面開放，有越來越多華人、藏傳佛教信仰者前往。

不丹太太林容範也送上不丹的K5紀念酒，是不丹第五世國王登基時特別製造的紀念酒，另外還有世界知名的不丹吉祥郵票、錢幣、紀念勳章與不丹觀光簡介，林智堅回贈他們竹市伴手禮新竹米粉、美食書、扇子、城市簡介等市府最夯周邊小物，會後不丹夫婦也到新竹美術館參觀最新的展覽《聲·色現場─新竹聲音及色彩譜系》，更體驗各色票製成的文青抽籤牆，感受幸福城市的美學魅力。

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關鍵字：幸福國度, 幸福城市, 不丹

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