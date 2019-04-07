「非邦交國不准去」　陸旅遊網帛琉、梵蒂岡遊記傳遭下架

▲帛琉美景。（圖／記者蔡玟君攝）



大陸中心／綜合報導

有消息傳出，近日大陸眾多旅遊網站被官方約談或自行整頓，包括攜程、飛豬、馬蜂窩等，都下架了有關「未與中國建交國家」如帛琉、梵諦岡、不丹、中美洲等國的飯店、旅行團、機票、甚至是旅遊遊記的資訊。但目前攜程網站上仍能下定位於梵諦岡的飯店，飛豬網站上則以搜尋不到梵諦岡、不丹等旅遊資訊。

據《星島日報》報導，不少計畫近日出國旅遊的大陸民眾發現，多個熱門的旅遊地點如帛琉、梵蒂岡等，都突然在各大旅行網站中消失，大量的飯店、機票、旅行團、乃至網友自己上傳的旅行遊記都不予顯示。

一名不具名知情人士透漏，目的地裡內容出現「非中國公民旅遊目的地國家」，觸犯了相關法規，因此旅遊分享網站必須將其下架並進行整頓。

根據2017年大陸修訂的《中國公民出國旅遊管理辦法》，任何單位和個人都不能去未經陸國務院旅遊行政部門公布之外的國家旅行。

根據陸官方3日公告，大陸最大的旅行遊記分享及推薦網站「馬蜂窩」3月底被北京通信局、文化和旅遊局、市網信辦聯合約談，指出該網站違反了《互聯網信息服務管理辦法》以及「九不准」內容，沒有盡到審查義務，應立即整改。

▼帛琉天使瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）



報導指出，此《整改通知書》要求馬蜂窩公司「提高政治站位和政治敏感性」，以高度的社會責任感進行相關服務，針對先前已出現的問題立即整改，往後發現有違法違規的內容也必須立即停止傳輸。

據了解，截至2018年8月尚未與中國大陸建交的主權國家有18個，分別是，帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島、索羅門群島、吉里巴斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖文森、貝里斯、海地、尼加拉瓜、洪都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、梵蒂岡、不丹、諾魯、聖露西亞。當中除了不丹，其他國家都與中華民國有外交關係。

▼帛琉。（圖／記者蔡玟君攝）

