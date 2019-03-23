韓國瑜失言「不丹人都傻傻的」惹眾怒　男星噴：北七

▲訪港失言「不丹人都傻傻的」 韓國瑜火速回應：我只是比喻。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜22日登陸行程，儘管時間緊湊，抵達香港時仍舊笑容滿滿，不過疑似情緒太嗨，當天下午在信和集團港麗酒店致詞時竟脫口而出，「最快樂的國家大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純。」事實上，阿爾卑斯山和不丹的距離足足有7千多公里，不僅網友全傻眼，知名樂團烤秋勤也怒酸「北七」。

韓國瑜在致詞中，除了感謝在場稱讚台灣快樂指數從25名上升到第1名的人之外，還提到「在我印象中，最快樂的國家吼，大概是在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的，很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂。」

▲韓國瑜拜會合信集團。（圖／高雄市政府提供）

言論一出立刻引爆討論，因為其實阿爾卑斯山和不丹距離有7千多公里遠，這是繼上次爆出菲律賓英文老師是「瑪莉亞」的失言風波後，第二次引發歧視爭議。韓粉的全力護航「難道質疑的人是有去過不丹嗎？」更是讓網友群起激憤，紛紛留言大酸「瑜公移山？」、「說人家傻傻的就真的..不得體」、「最好不丹搬到歐洲啦！」、「不會沒有關係，學習就好，但不會還可以硬凹，我也是蠻無言的」、「我是沒去過不丹啦，但我有讀書、還上過地理課」。

僅管韓國瑜晚上參觀維多利亞港時有進行澄清，表示自己不是那個意思，要表達的是像喜馬拉雅山旁邊有個小國不丹，他們無憂無慮、天真無邪，他們快樂指數可能會全球最高，「但台灣沒有辦法、沒有資源，台灣人必須不停的努力、不停打拚，所以我們沒有辦法像那樣的快樂。」

不過這個論點依舊被外界質疑根本只是在模糊焦點，口誤已成既定事實，知名樂團「拷秋勤」在臉書放上地圖標示砲轟，「阿爾卑斯山旁邊的不丹，北七。」狠嗆「台灣的年輕世代，快點變賣家產逃走吧！因為按照1124的結果，台灣多數民眾，將會讓一個超級無腦的嘴砲人，有挑戰總統大選成功的機會。」

一篇文似乎還不足以發洩怒氣，烤秋勤今（23日）再度發文酸韓國瑜是為了不讓柯文哲專美於前，為了要搶下最LOW政治人物的頭銜，「搶走【恥王】的金腰帶，暨去馬來西亞會見中共一帶一路統戰主任，又趕緊去香港會見中共中聯辦主任，古有加藤鷹金手指，高雄則出了迪士蝓金舌頭，為了賣國兩邊真是競爭激烈呢，但身為台灣人的年輕世代，我們大家當笑話看看就好，守住台灣的自由跟民主，當個有sense的台灣人，才是我們該做的。」結尾則警惕大眾「長大絕不能變成這種，賣國求榮、求地位的虛偽大人」。