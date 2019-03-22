「小林依晨」陳雅倫美照打臉韓國瑜　不丹不在「阿爾卑斯山」下

▲「小林依晨」陳雅倫PO出不丹旅遊美照打臉韓國瑜。（圖／取自陳雅倫 龜山倫服務龜山人臉書）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜訪香港時一句「不丹居民都傻傻的」，不但引發失言爭議，還聲稱不丹在阿爾卑斯山旁邊，更是把地理位置完全搞錯。對此素有「小林依晨」稱號的桃園市議員陳雅倫就在臉書上PO出自己去不丹的美照，打臉韓國瑜不丹不在阿爾卑斯山，而是在喜馬拉雅山。

韓國瑜22日下午在信和集團港麗酒店拜會行程上致詞表示，「台灣快樂指數可以從25名提到第一名，在我印象中，最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的，很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂的，我在想…」，但話還沒講完，全場就拍手大笑。

▲韓國瑜拜會信和集團，致詞時爆出失言爭議。（圖／高雄市政府提供）



致詞內容在網上曝光後，引發網友論戰。韓國瑜對此表示，當初提到不丹只是一個比喻，並沒有看不起哪個國家或看得起，「沒有這個意思，一點這個意思都沒有。這只是一個舉例」，因為不丹居民天生容易滿足、知足，他們也不需要跟世界競爭，但台灣的前途不是在這裡，「我們都了解我們必須不停的奮鬥，我們的土地只有占全世界萬分之三，沒有石油、沒有煤炭、沒有黃金、沒有礦產，我們必須不停的努力奮鬥，所以這個快樂的方式不一樣，我只是這樣講而已。」

陳雅倫臉書指出，幾年前有機會去不丹王國旅遊過，不丹王國正確位置是在喜馬拉雅山旁，並不是阿爾卑斯山，不丹王國並不是很富裕的國家，因為位於內陸物質相對缺乏，但最令我印象深刻的是人民很知足，知足惜福我認為並不是傻，反而是一種智慧，知足常樂就是種幸福。

▲陳雅倫走訪基層。（圖／陳雅倫臉書提供）



陳雅倫是民進黨桃園市議員陳志謀女兒，1991年出生，成功大學台灣文學系畢業後，回來龜山老家，擔任父親的特助，培養其接班，因長相甜美，有龜山「小林依晨」之稱。