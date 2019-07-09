哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恒：事務長動的手

▲「南崁小辣椒」郭芷嫣的黑歷史被曝光。（圖／翻攝自《這!不是新聞》YouTube）

網搜小組／綜合報導

長榮航空罷工6日才剛落幕，接著卻傳出工會理事郭芷嫣在Line放話，要「電爆」在中途跳船的罷工空服員。事後，郭芷嫣承認「entree要被加料的人」是她說的，但絕對沒有想要霸凌任何人，話題馬上引發關注。對此，網路觀察家「宅神」朱學恒日前上節目時，就談及「南崁小辣椒」郭芷嫣的黑歷史。

陳斐娟日前在參加東森節目《這！不是新聞》時，談論到「抓叛徒風暴」，指出罷工結束了，現在卻爆出有空服員霸凌內鬥，有一份LINE截圖的外流，上面針對名為「嫣」的使用者所傳的訊息，這位嫣表示「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆。」

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▲郭芷嫣哭喊，「再給我10天，剃光頭我做得到。」（圖／記者張榮恩攝）

這位「嫣」指的就是桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，陳斐娟便發問，「到底誰是郭芷嫣？」說郭除了在這次工會當中，其實一直都站在第一線之外，像之前長榮爆出「空服員幫旅客擦屁股」，在記者會上哭訴的就是郭芷嫣。

對此，朱學恒就在節目上表示，郭芷嫣是工運的虔誠信徒也是基本教義派，而且是絕對的主戰派，指出這次抗爭前幾天，有空服員登上3公尺高的高台，「她的意思就是，我寧願用肉身，在比較危險的地方做抗爭，以便換取大家的支持」，這個爬上高空抗議的就是郭芷嫣。

朱學恒就說，郭芷嫣都是衝第一線，在罷工快結束的時候，郭還曾站出來說，「再給我10天，我要剃光頭，要展現我的決心」，可以說是罷工行動的鷹派。朱學恒接著解說一張會刊的照片，說有一次協商，郭並沒有在參與協商的名單裡，自己扛了小椅子要進場，就算被長榮婉拒，她仍強硬堅持入場。

▲空服員職業工會理事郭芷嫣。（圖／記者李毓康攝）

郭芷嫣扛著椅子、堅決參加協商的背影，也登上工會會刊，朱學恒表示，「我們說罷工如果是一場抗爭的話，她絕對是毛尖的人物，站在衝突的第一線。」節目也貼出一則臉書貼文截圖，只見郭文中寫下「以下開放拿會刊來給我簽名，條件是拿連署書來換」，讓朱學恒忍不住補充爆料「南崁小辣椒」的過去。

綽號是「南崁小辣椒」的郭芷嫣曾表示，這次罷工是因為她站出來、構成一些力量，看到老外強迫空服員擦屁股，讓她覺得心靈受創。朱學恒就說，實際上，當時幫老外擦屁股的人是事務長，而「南崁小辣椒」是副事務長，「所以這件事情講得精確一點，叫做事務長很犧牲很努力，真的被逼得擦屁股之後，副事務長感覺內心受創，於是她自己覺得，是她開始了這一場空運。」

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