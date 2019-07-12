10台「雷諾F3方程式賽車」0元起標！法拉利488...網嗨爆　連千毅：新玩具到囉

▲連千毅將在7月中開賣雷諾F3方程式賽車。（圖／翻攝自連千毅臉書）

網搜小組／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅億元遊艇、直升機、3千萬勞斯萊斯都賣過，儘管之前經歷「攏呷賽」風波，依舊被大批粉絲追捧。近期，他發出消息，表示7月旬將祭出最狂直播企劃，10台雷諾F3方程式賽車0元競標，讓不少人摩拳擦掌，高喊「男人的夢阿！」

「錯過這場就沒機會了！」連千毅將於7月中旬，展開雷諾F3方程式賽車競標，其中包括法拉利488、藍寶堅尼Urus、BMW I3等，共10台一併開賣，「連千毅直播沒有不可能，只有你想不到。」

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▲連千毅超有賺錢頭腦。（圖／翻攝自連千毅臉書）

上個月底，連千毅也在臉書上預告，「新玩具F3賽車到了，準備零元起標，亞洲制霸。只有連千毅才能超越連千毅......。」而大票粉絲湧入留言，「免擱考慮啊」、「那台買下去」、「連這都有，下次標潛水艇了」、「任哥真的帥」，也有一些人好奇，「這台灣可以玩嗎？」

曾開多家酒店的連千毅，近來轉戰直播，賣豪車、直升機、甚至有價值破億遊艇，他不僅創下直播拍賣史單項商品最高價紀錄，直播影片還曾高達123萬人次觀看，猶如戲劇化的人生，讓人嘖嘖稱奇，

而4月期間，連千毅「請酸民吃漢堡配養樂多」一事，也意外惹火三蘆弟兄，掀起巨大風波，後來被警方依恐嚇、強制等罪移送法辦，不過台北地檢署調查認為，黃男自己說願意要吃漢堡、養樂多，認為連犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

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▼10分鐘內賣出價值破億遊艇。（圖／翻攝自連千毅臉書）