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爽停40天！車主跩曝：我車太多忘記取　 「50K」停車費網驚呆：有錢就是任性

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▲▼停車費高達5萬多，網傻眼「有錢就是任性」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲停車費高達5萬多元，網傻眼「有錢就是任性」。（圖／翻攝爆廢公社）

突發中心／綜合報導

史上最貴停車費！一名網友因家中有多部車，日前將其中一部開出後，停在台北101地下室停車場就忘記它的存在，直到隔了一個多月後才想到要去取車，而當要繳費時，繳費機上的停車費數目竟高達57370元，讓不少網友看了驚呼「停車費比一班上班族薪水還多」、「炫耀文無誤」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一張自動繳費機的畫面寫道，「家裡車太多，忘記有一台放在101地下室，一個月後才想到」。把目光轉向繳費機的螢幕上，原PO的入場時間為2019年的6月1日上午9時36分，然而，他卻到了11日的晚間6時13分才去取車。

請繼續往下閱讀...

再仔細一看，原PO取車當時的停車費用欄位出現了驚人的數字，1個多月的停車費竟高達57370元，原PO見狀也不由得冷汗直冒，「一張一張放會不會被後面白眼」。

這篇文章一PO出，立刻引來熱議，不少網友對原PO的財力讚嘆，紛紛留言驚呼「家裡車那麼多，這一點停車費沒問題的」、「現金一張一張放也太大氣...身上隨時都帶這麼多？？？」、「天啊！一個月都沒賺那麼多。」、「有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華啊」。

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關鍵字：停車費,車主,停車場

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