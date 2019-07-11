生死僵持17小時！女學生清水斷崖尋短　師長警消溫情喊話終勸回

記者王兆麟／花蓮報導

一名外籍女學生10日上午在蘇花公路清水斷崖徘徊，警消獲報到場苦勸，但她疑精神狀態不穩定，警、消人員嘗試安撫試圖靠近，女子便往懸崖下走，拒絕救援，警、消及海巡擔心女子有激進作為，只好持續保持距離，與警消僵持近17小時，師長到場溫情喊話，女學生終於在昨晚11時許被拉回。

▲▼救援人員於10晚間11時左右攀拉繩索，終於接近到外籍女學生協助拉回。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮新城分局表示，該名外籍女學生10日上午6時許就在台九線164公里處公路下方懸崖徘徊，警消獲報到場試圖接近她，但女學生便往懸崖下走，拒絕救援。救援人員擔心女學生做出更危險舉動，只好持續保持距離，現場情況險象環生。

▲救援人員與外籍女子僵持近17小時。

為確保安全，第九巡防區指揮部更派出海巡艇在海上戒護，稍早時透過通譯人員溝通，並請學校室友 、導師及家屬至現場向女子溫情勸導，隨著天色逐漸昏暗，海巡架設探照燈協助救援人員維護安全。

警方表示，來自聖克里斯多福及尼維斯的女子為交換學生，來台就讀大學，疑因感情問題而情緒低落，警消透過通譯人員與女學生溝通，又請來學校室友、導師及家屬至現場溫情勸導，直到昨晚11時許，終於結束長達近17小時的僵局。