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手機跳Line通知...速食店讀書女怒「要求調靜音」她傻眼！網掀論戰

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▲▼網友在摩斯等人，手機發出通知聲響卻被嫌吵。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲網友在摩斯等人，手機發出通知聲響卻被嫌吵。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台灣速食店眾多，環境乾淨舒適，許多人養成在這裡讀書的習慣，但一名網友卻遇到被讀書民眾勸「手機關靜音」的狀況，讓她感到很傻眼，畢竟速食店並非圖書館或K書中心，本來就沒有嚴格保持安靜的規定。網友也力挺，若是真的想讀書的話，大可到圖書館或回家。

這名網友昨晚在臉書社團「爆怨公社」中提到，她進到一間摩斯漢堡店，因為在等人，所以把手機開聲音，發出幾次通知聲響，沒想到旁邊一位正在讀書的小姐過來要求她把手機調靜音，只因為「Line的訊息聲她覺得很吵」，讓她驚呼超不解，「妳知道有一個給人安靜念書的地方叫圖書館嗎？」

原PO後來也補充提到，她在摩斯漢堡打算跟學生碰面，由於圖書館不能講話所以才約在這裡，而她的學生正在找人，所以才傳訊息來，手機發出通知聲音，而且大約只傳了三四封訊息，並非一進門就響個不停的那種。

這則貼文引起廣大迴響，有許多人都力挺原PO，「在速食店看書就算了⋯還要求其他人安靜一點，蠻扯的！」、「吃飯的地方不是給你看書的，要看不會去圖書館或回家噢」、「腦袋知道有圖書館這種東西嗎？」、「我和朋友之前也在速食店被要求小聲，但速食店不是就給人家聊天的嗎」、「要是我就拼命叫朋友傳訊息給我，讓line狂叫」、「有種文明產物叫耳塞」、「可以放佛經」。

請繼續往下閱讀...

但也有人提出不同看法，「是說的沒錯拉~但有時候有些人耳朵好像耳包一樣，LINE的聲音都開超大的!」、「雖然沒有這樣的規定，但多為別人想一下沒什麼不好～可能那個人有什麼理由無法去圖書館吧」、「也許吃飯是放鬆、休息的時間，想安安靜靜的」、「可我在火車上有聽到別人手機一直叫line~line~ line~ line~, 感覺很阿雜」。

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關鍵字：速食店,圖書館

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