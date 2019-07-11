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越南同事回國「豪給1張5000」示謝意！他一查真相…同僚情秒碎　千人笑瘋

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皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）

▲越南同事給5000元以示感謝。（示意圖／記者楊雅琳攝）

網搜小組／綜合報導

外籍同事要回國，竟然霸氣給5000元以示感謝！一名男網友日前貼文表示，他有個越南同事要回國，因為平常他待對方不錯，越南同事便給他一張5000面額的紙鈔。結果原PO回家一查，發現真相後，「同事情」當場破碎，讓他忍不住笑呼，「下次他來，我保證不打死他。」

這位男網友10號在臉書《爆廢公社》貼文，說有個越南同事要回去了，「因為平常對他不錯，所以給了我一張5000面額越南幣」，原PO在不知道幣值的情況下，一查發現「連包科學麵也買不到」，笑說對方下次如果再來，「我保證不打死他。」

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▲▼ 。（圖／）

▲原來是越南盾5000元啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「只好回送他一包科學麵了」、「拿去銀行換還要倒貼手續費」、「這種同事，要珍惜」、「不知道的真的以為很多」、「不錯了啦！應該可以買一包印尼泡麵」、「難怪我們工廠的越南工每個做6年回家蓋別墅，做12年一輩子不愁吃穿。」

不少網友則是討論起越南的物價，「去雜貨店都是一秒幾百萬上下的」、「我朋友一家四口去越南玩，吃個晚餐好像就花了100多萬了」、「去越南買瓶水1萬越南幣，聽了都抖一下」、「在越南，2000元的幣值是上廁所給的小費……5000夠讓你上2次廁所還找1000，OK的。」

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關鍵字：越南盾,紙鈔,鈔票,爆廢公社

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