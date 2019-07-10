媽酒後精算罰金「要無照女兒騎車」：頂多罰6千　網嘆身教無價

▲酒測示意圖。（圖／記者游芳男翻攝）

網搜小組／綜合報導

這位媽媽太危險！一名網友日前在餐廳，聽聞一位酒後的媽媽為了避免酒駕，竟叫沒有駕照的女兒騎車載她，還說這樣頂多罰6千，酒駕要罰9萬，讓發文男子超傻眼；而網友們也都紛紛呼籲「生命和身教都是無價的」，叫計程車應是更安全的選項。

「媽媽這樣算會理財嗎？」 一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，分享一名媽媽的荒謬行徑。他表示昨日吃飯時，聽到隔壁一對母女準備離開，這時喝完酒的媽媽便對一旁的小女兒表示，自己若酒駕的話要被罰9萬元，「你無照頂多6千」，接著就這樣讓女兒瀟灑地載走了。

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原PO傻眼表示，一開始有聽到媽媽說「坐計程車要200多塊」，疑似為了省下這筆小錢才鋌而走險。目擊這一切的原PO也說，小妹妹雖然沒有駕照，但騎起車來相當熟練，平時應該都有在騎。

對此網友們都大呼「母湯」，認為這位媽媽也太誇張，萬一出事就不是罰錢這麼簡單了，「萬一出事了多少錢都買不回」、「愛喝就走路回家更省」、「生命無價啊～那位媽媽」、「你應該立刻檢舉他們」、「傻傻的不僅會被開無照駕駛，還會被帶回警局，還違反兒少法」、「損失了身教，無價」。

▲無論無照或是酒駕都害人害己，千萬不要以身試法。（圖／取自免費圖庫Pexels）

根據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，機車駕駛人若有酒駕情形，將處新台幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並且吊扣駕照1年；若是汽車駕駛人酒駕，罰鍰在7月1日起已提高至3萬元至12萬元。

另外，若無照駕駛被抓，最多也不是罰6千元而已。根據《道路交通管理處罰條例》第21條，無照駕駛應罰新台幣6千至1萬2千元，如果駕駛人未滿18歲，駕駛人之法定代理人或監護人也必須負責，參加道路交通安全講習。

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