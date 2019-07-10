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見路人拿星巴克杯　媽教兒「這才顯高貴」：喝超商咖啡的朋友別交

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▲▼星巴克限定紀念品 。（圖／業者提供）

▲星巴克是知名咖啡品牌。（圖／業者提供）

網搜小組／綜合報導

普遍來說，「家庭教育」是孩子最早接觸社會的媒介，因此家裡大人怎麼教，對於孩子以後處事的態度非常重要。一名媽媽就在路上聽到另一名母親教兒子用「咖啡品牌」來斷定一個人的地位，要他不能跟喝普通超商咖啡的人當朋友，讓原PO直搖頭，趕緊幫一旁的女兒導正觀念。

一名女網友在臉書「爆廢公社」分享一段不可思議的對話，她表示自己今日帶女兒出門時，在路邊聽到一位媽媽和兒子的對話。她表示，這位媽媽看到有人手中拿著一杯星巴克咖啡時，就轉頭對孩子說「咖啡就是要喝這個才顯高貴。」隨後又有一名路人經過，這位媽媽看到他手中的超商咖啡時，竟說「那個人拿的咖啡就是比較低級的，你以後絕對不能跟喝超商咖啡的人交朋友。」

請繼續往下閱讀...

原PO聽完超傻眼，連女兒也問說是不是真的不能跟喝超商咖啡的人交友，讓她急忙導正觀念，「如果你跟朋友真心對待，喝什麼都可以。」

▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲用咖啡來衡量人的地位，許多人都認為有所不妥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這位媽媽的一席話讓網友們不可置信，還有人懷疑是原PO編出來的對話，「我相信有這種人，因為我周遭就有這種朋友，連喝星巴克都要炫耀」、「三合一要被貶成奴隸嗎」、「好詭異的理論」、「真正的貴婦誰跟你喝星巴克」、「感覺是平行世界出來的言論，怎麼這樣教小孩」、「兩家喝起來根本沒差」。

也有人諷刺表示，如果把超商咖啡裝進星巴克杯子，很多人應該也只會盲目稱讚星巴克的比較好喝。此外，先前盛傳超商和星巴克所使用的咖啡豆是一樣的，星巴克也曾鄭重回應說，他們使用的是美國總部進口原料，並不會使用品牌以外的豆子。

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關鍵字：咖啡,地位,星巴克,超商,爆廢公社,家教

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