練喻軒嗆「總統府撒五星旗」　館長嘆：別浪費我這個月辛苦！每天練到很難過

▲練喻軒日前拍影片向館長約戰。（圖／翻攝練喻軒臉書）

網搜小組／綜合報導

大陸拳王練喻軒向館長陳之漢下戰帖後，不斷收到網友傳來的恐嚇訊息，他回嗆「到了台灣，我不去總統府撒一把五星旗，歡迎大家集體噴我。」對此，館長聽到後連說8個不要，他深深嘆了一口氣，「不要浪費我這一個月的辛苦，我是真的很尊重，我每天都在練，我練到身體都很難過，為的就是來交流…就像我去你大陸，我不會故意帶張國旗刺激你們。」他也溫情喊話，「我的證件都寄過去給你了，你趕快簽證辦一辦。」

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練喻軒日前向館長發出戰帖後，順利得到館長回應「打吧！排個時間，小兄弟我們來一場。」不過， 他9日在臉書發文說，「莫名其妙有人威脅我，我天生不吃這套，作為切磋交流，我代表不了大陸，但我代表得了反你O台獨的決心！」

練喻軒表示，「不吹牛逼，到了台灣，我不去總統府撒一把五星旗，歡迎大家集體噴我！」他也回應網友留言說，和館長就是切磋交流，但被某些台獨不停威脅，「我也該忍讓？狗咬我一口，我不會咬回去，但我可以把狗宰了，免得牠再去咬別人！」

▲▼練喻軒和館長約戰成功。（圖／翻攝Puiyu Lim、飆捍臉書）

對此，館長在直播中貼出該則新聞回應，「練喻軒你要幹嘛？你這樣，他O的我練這麼辛苦，你就過來交流，你不要去理，唉…你這樣子，我跟你講你過不來啦，你這樣子我也沒辦法保你！奇怪耶，這個越來越複雜咧，你如果心態是這樣的啊，我算了啦，你也不要過來了。」

「怎麼又有這個東西啦？你去搞這個幹什麼？」館長表示，如果練喻軒去總統府，「我們就不用比了啦，一堆台獨跑過去把你圍起來，真的是不要、不要、不要、不要、不要、不要、不要、不要這樣子啦，不要這樣子啦！你就趕快過來館長這邊，陪館長泡茶、聊聊天、吃吃飯，差不多了就去打一打，你就不要什麼撒五星旗。」

「齁～」館長嘆了一口氣說，「不要浪費我這一個月的辛苦，我是真的很尊重，我每天都在練，我練到身體都很難過，為的就是來交流。人生當中40歲了，可以跟你這樣子拍個片、直播、K一下，我都這麼努力在練。」

▼練喻軒臉書發文。（圖／翻攝Puiyu Lim臉書）

館長透露，「你跟我通電話跟我講說，『館長大哥，不要再罵我們這些大陸』。我也說好，我改變一下方式，既然你不喜歡聽，我把你當朋友。我這幾天通通跟大陸朋友聊天，講真實情況給他們聽…既然我已經改了，面子做給你了。」

館長表示，「我是支持大陸，我也希望大陸經濟好，其實兩邊還是一句話啦，我還是堅持『兩岸本來就一家親』，中共跟我們高層不親，是中共的問題。你為什麼又要一個好好的交流，一個五星旗什麼的，就真的不是很重要。」

「就像我去你大陸，我不會故意帶張國旗刺激你們，不好嘛，這精神層面超越了運動」，館長說，「這已經變成國仇家恨了，已經變成兩岸統一了，不要啦，還是等你過來。」他也溫情喊話，「我的證件都寄過去給你了，你趕快簽證辦一辦。」