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最美國小生「逆天顏值」甜笑瘋傳！網一看大驚：龍母穿越時空

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▲▼最美國小生「逆天顏值」甜笑瘋傳！網一看大驚：龍母穿越時空。（圖／翻攝自微博）

▲新疆最美國小生照片在微博流傳，網友一看驚為天人。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

27歲當紅女星迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，造就深邃五官和逆天顏值。無獨有偶，近日微博上也流傳2張新疆小學生的照片，從中可見這位小女孩年紀雖小，卻擁有高挺鼻樑和深邃大眼，讓網友一看驚為天人，忍不住大嘆「新疆真的美女多！」

有微博網友近日貼出新疆小學生照片，讚嘆「在新疆，迪麗熱巴這樣的真的很多」，因為照片中的主角雖然只是一位小女孩，卻擁有精緻的五官和濃眉大眼，加上那甜美的笑容，不僅引發網友熱議，還瞬間圈粉不少人，在微博廣為流傳。

▲▼最美國小生「逆天顏值」甜笑瘋傳！網一看大驚：龍母穿越時空。（圖／翻攝自微博）

▲小女孩純真的微笑，讓許多網友直呼可愛。（圖／翻攝自微博）

網友看完後紛紛留言驚嘆，「新疆真的美女多」、「龍母穿越時空」、「這小朋友有點像龍母阿」，但也有人持不同看法，「女大十八變，長大說不定就變了」、「邊疆地區基本都是混血基因，加之現在的審美，都覺得好看」、「迪麗熱巴除了外表，還有獨特的人格魅力」。

其中，還有人指出，「不誇張地說，滿大街都是」、「我一個新疆朋友告訴我，熱巴在他們那裏只能算得上是中等」、「新疆妹子的確是好看，高鼻樑大眼睛濃睫毛，我有個同學就是新疆的，五官比較立體」引發熱烈討論。

▲▼迪麗熱巴認斷了「到台灣發展」念頭！（圖／翻攝自百度）

▲有網友認為，小女孩五官不輸女星迪麗熱巴。（圖／翻攝自百度）

▲龍母與瓊恩談床戲。（圖／翻攝自YouTube/Promos Network、 《冰與火之歌》劇照）

▲有人則認為，小女孩神似在《權力遊戲》飾演「龍母」的艾蜜莉亞克拉克（左）。（圖／權力遊戲劇照）

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關鍵字：新疆,最美國小生

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