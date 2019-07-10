蛋殼黏「整片小米」密集炸！送蛋司機驚問：卵嗎　養雞人曝正解…長知識了

▲這……雞蛋上怎麼有像蟲卵的東西啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

一名送蛋司機拍下一張雞蛋的照片，並貼上臉書求教，說他平常只見過長蛆的臭蛋，「這次的超越我的常識了。」只見他先遠遠地拍下棕紅色的蛋殼，上面似乎有一些米色的小疙瘩，近拍的畫面讓網友驚呆，因為看起來就像是蟲卵，一粒粒地整齊排在蛋殼上，讓原PO忍不住發問，「這是什麼生物產的卵……」

這位送蛋司機在臉書《爆廢公社公開版》表示，他從事送蛋司機有一段時間了，蛋殼上有這樣的東西，還是第一次看到，「平時都是看到臭蛋，然後裡面有蛆，這次的超越我的常識了」，想知道蛋殼上一顆顆的東西，是什麼生物產的卵。

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▲原PO看到蛋上的小疙瘩，忍不住拍照發問。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

仔細看看這些彷彿蟲卵的東西，就像是更迷你的白芝麻，有一整片、也有一塊一塊地黏著。看到照片後，許多網友紛紛直呼，「密集恐懼症」、「好可怕，會產什麼出來」、「買一送百」、「買蛋送蛋蛋的概念」、「以為是漢堡上面的芝麻。」

▲一名養雞人解釋，「單純雞營養不良，在蛋殼上的分泌物乾掉而已」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，不少人留言猜測，「比較像蟲的排泄物」、「感覺很像柳葉魚裡面的蛋」、「壁虎的蛋嗎？很小可能是蛾的卵」、「跟白蟻咬下的木頭削很像，我地下室一堆」、「有點像小鳥吃東西後沒消化完拉出來的植物種子」、「通常是蛾類。」

一名自稱是養雞人家的網友則解惑，「那個刮掉就好了，那只是單純雞隻營養不良造成的，那個不是什麼蟲蛋……我是養雞人」、「那個蛋是正常的放心，單純雞營養不良，在蛋殼上的分泌物乾掉而已」、「我通常叫他NG蛋。」另一位網友也說，「那只是雞生蛋時多餘的分泌物……類似蛋殼只是沒成形。」

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