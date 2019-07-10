戰完吳宗憲…館長嘆氣「健身房業績倒退14％」　下一舉動被網讚爆

記者鄒鎮宇／綜合報導

館長陳之漢近日與天王吳宗憲隔空對嗆，認為對方「假愛台」，讓吳氣得說，「等我反撲你會受不了！」，希望可以將這場鬧劇畫下句點。事後，館長9日也在直播上放軟態度道歉，「憲哥你真的不要太認真，真的是這樣，對我沒必要認真，就好玩嘛」，並臉色沉重地透露事業上遇到的難題。

館長9日在直播中說完與吳宗憲的事件後，深深地嘆了一口氣，藉著直播跟健身房員工喊話，因為他2013年開設至今的健身房業績居然開始下滑，以去年中對照今年的表現，整體業績倒退14%，「負成長14%是一個非常非常嚴重的事情，因為我在職場這麼多年從來沒有倒退過」。

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▲館長坦言健身房業績下降。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



他說，健身房今年的開銷提高15%，因為這些錢都拿來提升員工福利，包括補貼方案，可以讓員工們上下班準時、業績達到獎金門檻降低以及員工旅遊等，「就是希望各位能努力在我的公司、用表現來獲取你應該獲取的獎金，那我也不懂今年居然倒退了14%，結果我的成本增加15%，前後加起來實際上損失將近20%」。

沒想到，館長話鋒一轉，坦言雖然業績下滑，但他還是體諒基層員工的辛勞，決定自己少賺一點，「全部成吉思汗300多位員工，除了主管職扣掉之外，其他200多位員工，從8月1號這個月份全部底薪加1千塊」，希望可以藉由鼓勵的方式，讓員工珍惜並為這份工作繼續付出。

網友看完紛紛留言，「​X！也太佛心 想哭了」、「​阿館是好老板，我相信」、「這樣還有加薪？」、「虧錢還加薪 是怎樣」，但也有人認為，「生活太安逸 員工不會積極」、「市場飽和了嗎？」、「硬要跟政治扯上邊應該還會再掉」。