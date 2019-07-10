　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戰完吳宗憲…館長嘆氣「健身房業績倒退14％」　下一舉動被網讚爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

館長陳之漢近日與天王吳宗憲隔空對嗆，認為對方「假愛台」，讓吳氣得說，「等我反撲你會受不了！」，希望可以將這場鬧劇畫下句點。事後，館長9日也在直播上放軟態度道歉，「憲哥你真的不要太認真，真的是這樣，對我沒必要認真，就好玩嘛」，並臉色沉重地透露事業上遇到的難題。

館長9日在直播中說完與吳宗憲的事件後，深深地嘆了一口氣，藉著直播跟健身房員工喊話，因為他2013年開設至今的健身房業績居然開始下滑，以去年中對照今年的表現，整體業績倒退14%，「負成長14%是一個非常非常嚴重的事情，因為我在職場這麼多年從來沒有倒退過」。

▲館長反擊吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

請繼續往下閱讀...

▲館長坦言健身房業績下降。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

他說，健身房今年的開銷提高15%，因為這些錢都拿來提升員工福利，包括補貼方案，可以讓員工們上下班準時、業績達到獎金門檻降低以及員工旅遊等，「就是希望各位能努力在我的公司、用表現來獲取你應該獲取的獎金，那我也不懂今年居然倒退了14%，結果我的成本增加15%，前後加起來實際上損失將近20%」。

沒想到，館長話鋒一轉，坦言雖然業績下滑，但他還是體諒基層員工的辛勞，決定自己少賺一點，「全部成吉思汗300多位員工，除了主管職扣掉之外，其他200多位員工，從8月1號這個月份全部底薪加1千塊」，希望可以藉由鼓勵的方式，讓員工珍惜並為這份工作繼續付出。

網友看完紛紛留言，「​X！也太佛心 想哭了」、「​阿館是好老板，我相信」、「這樣還有加薪？」、「虧錢還加薪 是怎樣」，但也有人認為，「生活太安逸 員工不會積極」、「市場飽和了嗎？」、「硬要跟政治扯上邊應該還會再掉」。

ET快訊
國中被班導踹頭！他20年後當街賞巴掌「記得我嗎」　母聽判決痛
準度爆表！靠「生日數字」算出你專情or超花心　6號狂愛肉體出
借錢不成勒死她！29歲女被棄屍摩鐵...男友領光存款　嚇前妻
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：館長,吳宗憲,健身房,業績

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慶祝弟弟大學成績「快要二一」　台北拉麵名店免費升級肉2倍！

影／6900萬麥拉倫帥氣試車　經加油站「整車冒白煙報銷」工作人員崩潰！

凶宅住1年！傻女「爽賺1個月房租」　友曝看房神招…床在OO下：千萬別住

老公躺床上睡著！女同事蹲他腳邊「狂玩O毛」：可以拔嗎？　人妻目睹傻眼

好市多「老牌減肥神品」一瓶只要17元！狂客全台掃貨：我天天喝，買了30箱

只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

影／5000元凶宅！竹北女「早晚一枚OO鎮壓」　退租一句話…房東急塞6600紅包

影／「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！

陽明生藥所長蕭崇瑋論文造假　教評會決議撤銷教授資格

快訊／升等論文涉嫌「違反學倫」　陽明蕭崇瑋被撤銷教授資格

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

「被天使吻過的嗓音」評審不給星！　小六女孩超耿直回應...她瞬間傻了XDD

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

陽明生藥所長蕭崇瑋論文造假　教評會決議撤銷教授資格

快訊／升等論文涉嫌「違反學倫」　陽明蕭崇瑋被撤銷教授資格

戰完吳宗憲…館長嘆氣「健身房業績倒退14％」　下一舉動被網讚爆

女大生何至柔帶弱勢孩子攻百岳　合歡山上生存4天

約戰館長遭嗆「小心吃子彈」　練喻軒火大：要去總統府撒五星旗

快訊／長榮航空晚間發聲明！5點承諾反霸凌：飛安沒有雙重標準

水彈又來！南台灣7縣市「豪雨夜襲」　氣象局預警：下周熱帶系統發展機率高

罷工結束長榮航空南崁總部前淨空　員工：久違的交通順暢

聚焦食公益！魏應充鼓勵社福夥伴創新營運　讓身障者就業不擔心

一根棉花棒故事　知本老爺酒店辦老爺爺公益畫展

住進專屬私人小島一晚四百萬！Airbnb搶攻高端市場推出奢華系列

粉絲跟蹤偷拍TFBOYS王源　導演王小帥「說了真心話」後援會全走了

女兒單眼皮...詹惟中要她去整形「贏在終點」：不舒服就調整

黃光芹解密韓國瑜李佳芬「18張保單保價金2千萬以上」：是富人

從新聞管制逐步解禁　蔡英文再突破：首次在美國境內舉辦記者茶敘

蔡英文出訪前美國賣Ｍ1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

左上腹痛一週後「飄移到下腹」　竟不是腸胃道出問題！

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

世大運／唐嘉鴻奪金大嘆揚眉吐氣　世錦賽回歸全能登場

蔡英文第7度出訪11日出發！加勒比海友邦12天行程一次看

加油沒熄火！18歲女失手油門一催　直直撞「黑白馬」...網笑：報警處理

生活熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是..

戰完吳宗憲…館長嘆：健身房業績..

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

即／長榮航空5點承諾：飛安沒有..

即／升等論文涉學倫　蕭崇瑋教授..

水彈又來！南台7縣市豪雨夜襲

客託煮2菜1湯　40人份「預算..

約戰館長遭嗆　練喻軒火大回應了

阿公找軍人同袍！網秒歪樓：求徵..

韓粉霸凌女友！他嗆：跟猩猩一樣

3月補辦婚宴　顏清標超美2媳再..

一談戀愛就變女僕！巨蟹隨傳隨到

林志成4金句狂勸退！館長一回萬..

更多熱門

相關新聞

約戰館長遭嗆　練喻軒火大回應了

大陸拳王練喻軒向館長陳之漢下戰帖後，不斷收到網友傳來「台灣治安很亂」、「小心吃子彈」等恐嚇訊息，讓他相當憤怒，火大回嗆，到了台灣後，將前往總統府，「撒一把五星旗」，「大不了我扔在地上東西，我撿起來我再繳罰款。」

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

吳宗憲爆定居對岸！親上火線發聲了

憲哥拋震撼彈！等KID回來卸《玩很大》主持棒

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

戰完吳宗憲…館長嘆：健身房業績倒退14％

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身影…

靠「生日數字」算出你到底多花心！

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

「20÷2X=5，X=？」家長老師戰翻了

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

外籍女拒救 坐清水斷崖12小時僵持中

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

即／長榮航空5點承諾：飛安沒有雙重標準

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面