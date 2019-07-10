84歲阿公尋「海陸第一梯」同袍！她暖PO結訓照找人　網秒歪樓：報名孫女婿

▲阿公的退伍照（左）和退伍令（右）。（圖／陳彥妤授權使用）

實習記者梁家源／綜合報導

女網友陳彥妤日前在FB社團發文，孝順的她希望能讓阿公重溫當年在部隊裡的時光，於是上網尋找阿公當年在海軍陸戰隊的同袍。由於阿公「海軍陸戰隊第一梯次」退伍的獎狀實在太強大，再加上網友發現原PO亮眼外貌，意外引來許多海陸學弟、和滿滿「孫女婿」的熱烈回覆。

陳彥妤在《爆廢公社》發文，說阿公「朱鴻基」今年84歲，當初是海軍陸戰隊第一梯次，曾經在林務局擔任講者。為了讓阿公再次體會年輕時當兵的回憶，她才會PO文詢問，「想請問……誰家裡有長輩或親戚是『海軍陸戰隊』『第一梯次』的嗎？」

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陳彥妤透露，阿公後來也想起連長叫做「汪用之」，曾經在13年前去拜訪，但現在卻失去聯絡了，「如果你家人對這連長名字有印象，在直接發訊息給我喔！」

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▲原PO貼出祖孫三人合照。（圖／陳彥妤授權使用）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，看到孫女在網路上的貼文後，阿公既害羞又笑得合不攏嘴，說當時海陸結訓時的合照，全部隊員中，他坐的最正、腰最挺。阿嬤則是害臊問道，「大家都看得到我的照片嗎？會不會不好看呀？」

陳彥妤感性透露，「阿公年紀大了、記憶在退化，但對年輕當兵的情景仍然記憶猶新」，也常常把當兵的事掛在嘴邊，跟子孫們分享。最後她笑說，「雖然沒有把握能真的找到同袍，但只要有心，能夠讓阿公快樂就是他的長壽藥。」

▲阿公很希望找到以前的同袍。（圖／陳彥妤授權使用）

貼文吸引許多「海陸學弟」留言打招呼喊學長好，「大大大學長好，潛龍2號504t」、「超級大學長 好！630T報到」、「阿公好健壯、阿嬤好有氣質」、「大學長好，永遠忠誠，一日陸戰隊、終身陸戰隊」、「這看到要立正站好了 連影子都不敢踩到」。其他人看到照片也紛紛留言，「阿公的笑容好溫暖」、「第一梯？天啊！要退到月球去了」、「阿公看起來也太年輕。」

而祖孫3人合照更讓網友秒歪樓求認識，因為原PO亮眼外表超吸睛，「阿公有在徵孫女婿嗎」、「樓主結婚了嗎」、「樓主真漂亮」、「可惡原po好正」、「如果找到，孫女要結聯姻嗎？」、「￼報名孫女婿請排隊謝謝！」

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