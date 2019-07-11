老公熱炒店慶生！蛋糕一開「變2歲迷弟」傻住　結局超暖...網笑：孩子的神

▲原本的水果蛋糕被拿錯，變成佩佩豬蛋糕。（圖／Kelly Lin授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名人夫昨晚到快炒店慶生，沒想到在壓軸節目「切蛋糕」時，赫然發現原本的水果蛋糕，竟變成佩佩豬造型的奶油蛋糕，而且還附上2歲蠟燭。事後拿錯的客人有主動道歉，而原po他們也沒計較，還自嘲說「瞬間返老還童變成2歲生日了！」

女網友向《ETtoday新聞雲》記者提到，昨晚夫妻倆和3位朋友（2男1女），一同前往快炒店幫丈夫慶生，事前還到85度C買了350元的水果蛋糕，怎料拿出蛋糕準備慶生拍照時，「蝦咪？怎麼變成佩佩豬了！」

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在一陣驚嚇中，店員告知，是別桌客人拿錯蛋糕，而他們一開始難免失望，畢竟這是壽星喜歡的口味和造型，眼看原本的蛋糕被吃掉，他們笑笑的沒打算計較，加上對方是一位阿公，還特地上前道歉，說是不小心拿錯，也就釋懷了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網友們看完，不禁大讚原po和老公的高EQ，同時紛紛表示，「美麗的錯誤」、「如果是我也會算了」、「老公的情色蛋糕跑去哪了，很不一樣的生日」、「其實這佩佩豬滿可愛的，不好意思...我笑了」、「2歲生日快樂」。

另外，不少家長也笑回，「看看哪一桌有孩子爆哭說：我的佩佩豬呢QQ」、「2歲寶寶那桌應該很失望，我的佩佩豬呢」、「下個月我女兒2歲生日，我也是打算買佩佩豬蛋糕！佩佩豬是神啊」、「2歲孩子的佩佩豬不見，哭爆」。

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