韓國瑜批防疫經費「只給外人」　陳其邁狂搖頭：防疫不分國界

記者蔣婕妤／台北報導

針對登革熱疫情，高雄市長韓國瑜批評蔡政府給東南亞國家1.7億元進行防疫工作，指控從中央為了打韓經費「只給外人不給家人」。對此，行政院副院長陳其邁3日對此無奈直搖頭，他強調，中央這次撥款給高雄是歷年來最快速，絕對沒有卡韓問題，同時，防疫不分國界，韓國瑜這番說法恐怕會讓防疫專家感到很奇怪。

陳其邁表示，過去登革熱疫情經費幾乎都是五月提出、七月到九月經費核准，因為登革熱的流行高峰期是九至十一月，這一次高雄很早爆出疫情，政院從高雄市府送公文到中央後僅僅花了六天就撥款，時間是歷年來跑得最快的一次。

至於給東南亞防疫經費，陳其邁解釋，台灣是國際的一員，本來就對人類健康有責任，也在積極增取參加WHO，希望對人類健康有所貢獻，台灣的醫學在國際是數一數二，疫情本就無國界，同時這次之所以疫情會特別嚴重是因為境外移入多出三、四倍，周邊國家如果案例減少，自然境外移入案例跟著降低，這是基本常識。

陳其邁說，韓國瑜應該多聽第一線防疫人員的說法，對於整個國際公共衛生狀況也該多了解，反則他講的話聽在公衛領域專家耳裡，會覺得是很奇怪的事。

陳其邁批評，韓國瑜可能到現在都還沒有體認自己市高雄市長，他應該要把自己的工作做好，講一些政治語言、選舉語言都沒有必要，「他應該要兌現當初政治承諾，大家都有期待，講五四三大可不必，選舉講過的話難道都不算話嗎？」

▲韓國瑜直播談登革熱經費。（圖／記者賴君欣攝）