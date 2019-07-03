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兩樣情？　駁二申請「發罷免小卡」遭駁回…同地點韓粉號召唱《夜襲》

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▲▼韓國瑜7月6日號召韓粉到高雄觀光。（圖／翻攝自韓粉Line群組）

▲韓國瑜7月6日號召韓粉到高雄觀光。（圖／翻攝自韓粉Line群組）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜7月6日邀韓粉到高雄觀光，而發起罷免韓國瑜的臉書粉專「公民割草行動」表示，當天原本想在駁二舉辦活動，邀市民、公民團體和專業人士來演講，卻被市府以政治活動駁回，結果驚見網路上有韓粉號召要到駁二「快閃」唱《夜襲》，讓該粉專質疑「市長可以造勢、市民不能辦活動」？

國民黨中央委員、同時也是韓國瑜後援會臉書版主徐正文，2日晚間在粉專PO文，號召韓粉7月6日一起到駁二「快閃」唱《夜襲》，還邀請觀光局長潘恒旭一起出席，但潘恒旭已表明另有行程、不克參加，同時也建議徐正文換地點，而換地點的原因，正是因為罷免韓國瑜的「公民割草行動」發聲抗議。

▲▼韓國瑜後援會版主在臉書號召韓粉到駁二「快閃」唱夜襲。（圖／翻攝自徐正文臉書）

▲公民割草行動質疑「市長可以辦造勢，公民不能辦草市」。（圖／翻攝自公民割草行動臉書）

「公民割草行動」在粉專PO文，表示當天原本也想在駁二舉辦「公民假日草市」活動，結合公民論壇、邀請團體來演講、並結合文創市集和藝文表演，但卻遭到韓市府以政治活動為由駁回，讓他們相當不滿，質疑市長「刻意用造勢和媒體打壓不同聲音」。

對此，高雄文化局表示，當天該社團的活動內容包含「發放罷免小卡」，屬於政治活動無誤，而駁二特區早有明文規定「不接受政治活動申請」。另外，記者也致電徐正文，他表示，先前並不清楚公民割草行動有在駁二申請活動，而自己會發起到駁二唱《夜襲》，單純是因為駁二很美，認為外地人到高雄觀光「沒去駁二太可惜」，另外他也認為快閃活動唱首歌「不過2、3分鐘」，應不構成違法，曲目上則還在考慮要選《夜襲》、《我的未來不是夢》或是《明天會更好》。

▲ 高市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲剛經歷「小三通」風波的觀光局長潘恒旭表示，當天另有行程、不克參加。（圖／記者洪靖宜攝）

徐正文表示，發起活動的初衷，是希望政治多點歡樂、少點口水，但為了避免爭議，目前有考慮將活動地點改換到旗津或旗山老街，另外當晚也會號召韓粉一同到六合夜市喝知名韓粉「杏仁哥」的杏仁茶，一起響應高雄觀光。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,文化局,徐正文,韓粉,駁二,公民割草行動,潘恒旭

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