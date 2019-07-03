華聞快遞／北京今起全面取消手機一卡通開卡費

▲北京取消一卡通開卡費。（圖／翻攝自中新社）

《北京》北京今起全面取消手機一卡通開卡費

北京市交通委獲悉，從2019年7月3日起，北京市將全面取消手機一卡通開卡費。其中，安卓手機用戶及華米手錶等用戶均可免費開通「京津冀互聯互通卡」，憑藉一支手機暢行包括北京在內的全國300多座城市；蘋果手機一卡通取消押金問題近期也將得到解決。（中新社）

《四川》四川規範實施「點狀用地」政策助推鄉村振興

四川省自然資源廳2日召開新聞記者會指出，四川省日前已印發《關於規範實施「點狀用地」助推鄉村振興的指導意見(試行)》，規範實施「點狀用地」政策，助力鄉村振興戰略。（中新社）

《陝西》今年年底前陝西取消21個高速公路省界收費站

陝西省政府辦公廳日前印發《陝西省深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，預計今年年底前，取消陝西省與山西、內蒙古、河南、湖北、四川、甘肅、寧夏周邊7個鄰省(區)的21個高速公路省界收費站。（新華網）

《上海》上海7月1日起執行「最嚴垃圾分類」 個人扔錯最高罰200元人民幣

被稱為「史上最嚴」垃圾分類措施的《上海市生活垃圾管理條例》7月1日正式實施，根據規定，個人或單位未按規定分類投放垃圾都將面臨處罰。與此同時，全國多地也陸續進入垃圾分類「強制時代」。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《重慶》2019重慶「海外優秀人才及項目對接會」開幕

2019年「百萬英才興重慶引才活動—海外優秀人才及項目對接會」2日在重慶開幕，吸引了來自全球74所高校的150名海外留學博士、碩士學歷人才及優秀項目團隊來渝參會。（中新社）

《廣東》市場採購貿易成為廣東省出口增長新亮點

大陸海關總署廣東分署2日透露，市場採購貿易成為廣東省出口增長新亮點，據統計，今年1月至5月廣東省市場採購出口636.4億元（人民幣，下同），佔全國市場採購出口總值的37.3%。（中新社）

《北京》工信部：對200款主流APP進行數據安全檢查

大陸工信部近日印發《電信和互聯網行業提升網絡數據安全保護能力專項行動方案》，內容提出，要深化APP違法違規專項治理，持續推進APP違法違規收集使用個人訊息專項治理行動。（中新社）

《江蘇》南京上半年新房上市量激增 二手房成交週期拉長

今年上半年，二線城市南京的新房上市量激增，二手房成交週期拉長。據我愛我家南京研究院數據，2019年上半年，南京新房上市量同比增長43%，特別是今年4月到7月新房上市量逐月攀升，月均在7000套以上。（中新社）

▼南京市。（圖／CFP）