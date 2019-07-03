　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京今起全面取消手機一卡通開卡費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京取消一卡通開卡費。（圖／翻攝自中新社）

▲北京取消一卡通開卡費。（圖／翻攝自中新社）

《北京》北京今起全面取消手機一卡通開卡費

北京市交通委獲悉，從2019年7月3日起，北京市將全面取消手機一卡通開卡費。其中，安卓手機用戶及華米手錶等用戶均可免費開通「京津冀互聯互通卡」，憑藉一支手機暢行包括北京在內的全國300多座城市；蘋果手機一卡通取消押金問題近期也將得到解決。（中新社）

《四川》四川規範實施「點狀用地」政策助推鄉村振興

四川省自然資源廳2日召開新聞記者會指出，四川省日前已印發《關於規範實施「點狀用地」助推鄉村振興的指導意見(試行)》，規範實施「點狀用地」政策，助力鄉村振興戰略。（中新社）

《陝西》今年年底前陝西取消21個高速公路省界收費站

陝西省政府辦公廳日前印發《陝西省深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，預計今年年底前，取消陝西省與山西、內蒙古、河南、湖北、四川、甘肅、寧夏周邊7個鄰省(區)的21個高速公路省界收費站。（新華網）

《上海》上海7月1日起執行「最嚴垃圾分類」 個人扔錯最高罰200元人民幣

被稱為「史上最嚴」垃圾分類措施的《上海市生活垃圾管理條例》7月1日正式實施，根據規定，個人或單位未按規定分類投放垃圾都將面臨處罰。與此同時，全國多地也陸續進入垃圾分類「強制時代」。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《重慶》2019重慶「海外優秀人才及項目對接會」開幕

2019年「百萬英才興重慶引才活動—海外優秀人才及項目對接會」2日在重慶開幕，吸引了來自全球74所高校的150名海外留學博士、碩士學歷人才及優秀項目團隊來渝參會。（中新社）

《廣東》市場採購貿易成為廣東省出口增長新亮點

大陸海關總署廣東分署2日透露，市場採購貿易成為廣東省出口增長新亮點，據統計，今年1月至5月廣東省市場採購出口636.4億元（人民幣，下同），佔全國市場採購出口總值的37.3%。（中新社）

《北京》工信部：對200款主流APP進行數據安全檢查

大陸工信部近日印發《電信和互聯網行業提升網絡數據安全保護能力專項行動方案》，內容提出，要深化APP違法違規專項治理，持續推進APP違法違規收集使用個人訊息專項治理行動。（中新社）

《江蘇》南京上半年新房上市量激增　二手房成交週期拉長

今年上半年，二線城市南京的新房上市量激增，二手房成交週期拉長。據我愛我家南京研究院數據，2019年上半年，南京新房上市量同比增長43%，特別是今年4月到7月新房上市量逐月攀升，月均在7000套以上。（中新社）

▼南京市。（圖／CFP）

▲南京（圖／CFP）

ET快訊
逢甲台妹羞認50人斬「交往前要試車」　清純女自爆：一周15次
新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

影／餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅…下秒「產卵爆生白蛆」　他看傻：是慈母

搭火車到基隆！小情侶「上下摸舔」猛嬌嗔…羞羞液體當場流出　她傻了

影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」…11秒走光畫面全洩

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

影／男嬰剛誕生！22歲未婚媽「忍痛自剪臍帶」3樓扔下…他卡2F哭出第一聲

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

3年賺的比在台8年多！陸吸台半導體人才西進拚超越西方

影／酒駕男裝病送醫...渾身扭動病床上演「抽搐吐舌」　醫生：別再演了

華聞快遞／北京今起全面取消手機一卡通開卡費

車震過程全錄下！年輕人妻尬上52歲外送員　夫氣炸拿刀衝出家門

香港立法會大樓兩周內不能開會　警方掌握10人罪證

對中國的零部件有信心 任正非：華為已適應遭美國敵視的新時代

一天狂嗑5餐炸雞薯條！5歲男童竟罹脂肪肝…住院還帶零食作伴

一度只剩圈養11隻！今年增7「鳥中大熊貓」綠尾虹雉

基層醫療人員匱乏　陸兒少近視率達53.6%年成本3兆元

尚恩曼德斯「激情熱舞卡蜜拉」爆曖昧　他吐真心話：我其實喜歡艾瑪華森

林志穎3歲兒子「手寫字卡」：我是乖寶寶！　字體超端正網驚：筆畫也太多

Lamigo桃猿隊傳將易主？　鄭文燦：市府維持「三不變」原則

捷運上脫鞋！口罩女橫躺座椅…「一佔就4位」她傻眼　意外引爆鍵盤戰

SM社長李秀滿現身力挺EXO！　同框合照曝「親切舉動」粉絲樂歪

太平山增加平日客運專車　15日首發上路有好康

「駁二不能辦政治活動是前朝訂定」　王淺秋：只准陳菊放火不准韓國瑜點燈

保障社會新鮮人！機車險「擴大保護車主+乘客」　租屋火災也有保險理賠

2歲小男童偷溜出門逛大街　蘆洲警耐心安撫助返家

偷拍男專挑「熱舞社」　追蹤公演場地潛入女廁放自製遙控針孔

大陸熱門新聞

陸拳擊冠軍約戰館長　嗆聲片曝光

廈門散打王被點穴！　當場倒地抽..

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

女兒外遇產子！嬤氣炸「抱孫」丟..

百度CEO李彥宏演講　觀眾突衝..

每天喝一瓶酒！78歲男長出「巫..

她抱怨室友不洗澡　網友回應了

13歲少女拒賣淫　遭頭塞馬桶逼..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

搭計程車遇老司機 女高中..

年輕人妻「車震」外送員　被夫抓..

南寧國中女生　遭8名學姊圍毆

港媒爆郭文貴喊話港獨青年

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／陸首商業化光熱電站發電創新高

青海省海西州中控太陽能德令哈50兆瓦光熱電站獲悉，該電站日前單日發電量達86.3萬千瓦時，達到運行以來單日發電量最高值。青海中控太陽能德令哈50兆瓦光熱電站於2016年10月啟動建設，於2018年12月30日並網發電，是中國首家商業化運營的塔式太陽能光熱電站，建成投運後填補了全國大規模塔式光熱發電技術應用空白。（中新社）

華聞快遞／上海謀劃「進博會」垃圾分類工作

廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

華聞快遞／廈門市城市規劃委員會召開會議

華聞快遞／北京大興機場主要工程竣工

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　北漂挽男友

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面