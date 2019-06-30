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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／廈門市城市規劃委員會召開會議　研究重大片區規劃決策有關辦法

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▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《福建》廈門市城市規劃委員會召開會議　研究重大片區規劃決策有關辦法

29日召開的廈門市城市規劃委員會會議會議研究決定，對重大片區範圍內一般的空間規劃修改、建築景觀設計方案，簡化原本由市空間規劃委員會和市建築景觀藝術委員會審議的程式，進一步加強指揮部對重大片區各項工作的統籌領導，推進市規委會審議機制簡化，實現市規委辦、空間規劃委員會、建築景觀藝術委員會和各重大片區指揮部之間的扁平化決策管理，提高決策效率。（廈門網）

《江蘇》南京創新周期間達成215項成果、880億元合作項目

南京創新週在29日的閉幕式上，10家新型研發機構建設項目、10個人才引進及基金合作項目和10個科技產業項目集中簽約，中國雲計算創業投資服務聯盟揭牌成立。創新周期間，各板塊搶抓創新周機遇期、視窗期，把創新合作的觸角延伸到海外，推動人才、技術、資本、項目更多地在南京落地，共達成215項成果，簽署了規模達880億元的合作項目。（新華日報）

《安徽》安徽省健身休閑大會在安慶啟動

由安徽省體育局、省體育總會、安慶市人民政府主辦，省社會體育指導中心、安慶市教體局、相關單位和運動協會承辦的安徽省第三屆健身休閑大會29日正式啟動。自6月至9月，大會賽事活動將在安慶市舉行，預計直接參與人數超萬人。（中安在線）

《北京》北京調整住房公積金繳存基數上下限

北京住房公積金管理委員會辦公室日前發布公告，從7月1日開始，調整2019年度北京地區住房公積金繳存基數上下限。其中，月繳存基數上限調整為人民幣27786元。按照單位和個人住房公積金繳存比例最高12%計算，月繳存額上限為人民幣6668元，其中職工和單位月繳存額上限均為人民幣3334元。（新華社）

▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《江西》江西貧困縣資金統籌工作獲中央獎勵2000萬元

大陸財政部、國務院扶貧辦近日對2018年貧困縣涉農資金整合工作推進情況進行通報，江西省得到財政部、國務院扶貧辦通報表彰，並獲中央獎勵2000萬元。2018年，該省24個國定貧困縣實際整合資金規模95.77億元，實際整合率99.84%；已完成支出資金規模91.17億元，實際支出率95.05%。（江西日報）

《河北》家庭經濟特殊困難學生全部納入資助範圍

《河北省家庭經濟困難學生認定辦法》，要求在家庭經濟特殊困難學生認定時要尊重和保護學生隱私，嚴禁讓學生當眾訴苦、互相比困。辦法明確，家庭經濟困難學生認定實行學校負責制，各級各類學校是家庭經濟困難學生認定的主體，校長（園長）是第一責任人。（河北新聞網）

《河南》河南省高效種養業和綠色食品業轉型升級推進會在漯河召開

河南高效種養業和綠色食品業轉型升級推進會在中國食品名城——漯河召開，對推進「兩個」轉型升級進行再安排、再部署，努力實現河南農業高質量發展。下一步，河南將以「四優四化」為重點，著力建設優質專用小麥基地、優質花生基地、優質草畜基地、優質林果基地、優質蔬菜基地等十大優勢農產品基地，力爭到2025年實現優勢特色農業產值人民幣6500億元。（人民日報）

《上海》全球首艘無紙化建造船舶　「海巡160」輪正式列編

由江南造船（集團）有限責任公司建造的全球首艘無紙化建造的船舶「海巡160」輪，29日正式列編交通運輸部東海航海保障中心，這也是目前大陸規模最大、裝備最先進的新一代信息化大型航標作業船，總長73.34米，型寬14.00米，型深6.20米，最大排水量2300噸。（人民日報）

▼全球首艘無紙化建造船舶「海巡160」輪。（圖／翻攝自《人民日報》）

▲全球首艘無紙化建造船舶「海巡160」輪。（圖／翻攝自《人民日報》）

ET快訊
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