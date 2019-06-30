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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京大興國際機場主要工程項目如期竣工

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▲▼北京大興國際機場。（圖／CFP）

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

《北京》北京大興國際機場主要工程項目如期竣工

北京大興國際機場各建設主體負責的主要工程項目如期順利竣工。大興機場工作重心將從工程建設轉向投運準備階段。據介紹，2019年以來，大興機場建設的主體工程、航空公司基地工程等工程，以及外圍的高速公路、高鐵等工程均如期建設完成，相關竣工驗收有序推進。（新京報）

《甘肅》甘肅省全面完成2018年國家環保約束性指標

甘肅省生態環境廳獲悉，生態環境部日前對甘肅2018年環保約束性指標完成情況進行通報：甘肅空氣質量、水環境質量和總量減排共8項約束性指標，全部達到國家年度目標任務。（甘肅日報）

《雲南》雲南將啟動11個生物醫藥科技重大專項

雲南將啟動實施幹細胞治療技術和產品、疫苗等生物制藥產品、生物合成、化學藥、中藥飲片、醫用護膚品等產品開發、國際化註冊和認證及成果產業化等11個生物醫藥科技重大專項；以生物資源數位化、重大創新藥物研發、特色中藥（民族藥）品種國際化、重大招商引資項目創新成果轉化落地等為重點，組織策劃2020年科技重大專項項目。（昆明日報）

《湖南》湖南（高橋）非洲商品展銷館開館

湖南（高橋）非洲商品展銷館29日正式開館，設立咖啡、農產品、工藝品、紅酒等專區，是中非經貿博覽會唯一、長期性線下展示展銷平台，總建築面積2000平方米。它融合非洲文化特色，全方位展示非洲特色產品，為非洲產品規模化進入中國傳統商貿渠道打通全產業鏈條。（湖南日報）

▲湖南（高橋）非洲商品展銷館開館。（圖／翻攝自《湖南日報》）

▲湖南（高橋）非洲商品展銷館開館。（圖／翻攝自《湖南日報》）

《河北》河北體育賽事扶貧出實招　馬拉松賽扶貧舉措見實效

近年來，河北省體育局緊緊圍繞全省脫貧攻堅任務，主動將體育扶貧工作納入到全省總體部署和工作體系中。本次比賽是體育賽事扶貧重點項目，按照「體育賽事+旅遊+其他」模式，推出「體育+旅遊」扶貧、農產品展銷扶貧、就業技能培訓扶貧、體育企業扶貧、體彩公益扶貧、體育冠軍扶貧、網紅經濟扶貧、扶貧成果展示等八項措施。（中新社）

《內蒙古》中俄蒙經貿洽談會合作項目推介會在呼倫貝爾舉辦

第十五屆中俄蒙經貿洽談會合作項目推介暨簽約儀式，29日下午在內蒙古自治區呼倫貝爾市舉行。本次簽約項目涵蓋礦產和石油開採、木材深加工、肉類及水產品進口、教育器材及師資合作、平行進口汽車等多個領域。簽約儀式現場，中國和俄羅斯簽約項目12項，意向簽約額達到39.2億元；中國和蒙古國簽約項目9項，意向簽約額達到61.7億元；中國與「一帶一路」沿線國家達成合作項目2項，意向簽約額為5.3億元。（中新社）

《海南》海南全面放開新能源小客車指標申請資格條件和數量

海南省公安廳29日晚發佈，2019年7月1日—2020年12月31日期間，該省全面放開新能源小客車增量指標申請資格條件及數量。單位和個人申請新能源小客車增量指標資格條件及數量不受《海南省小客車保有量調控管理辦法(試行)》限制，可按需申請新能源小客車增量指標。（南海網）

《廣東》廣東臍血庫應用例數達1870例 臨床價值前景廣闊

第一屆廣東省臍帶血大會29日在廣州舉行，記者從會上獲悉，據不完全統計，目前全國臍帶血應用例數已超過12000例，其中廣東省臍血庫應用例數達1870例。隨著技術的進一步發展和適應症的進一步拓展，自體臍血臨床價值日愈顯著且應用前景廣闊。（中新社）

▼第一屆廣東省臍帶血大會在廣州舉行。（圖／翻攝自《中新社》）

▲第一屆廣東省臍帶血大會在廣州舉行。（圖／翻攝自《中新社》）

ET快訊
長榮「18金釵」有人反悔歸隊了！　公司證實：3人已經開始值勤
老了也要做閨蜜！7女相識10周年砸1800萬蓋別墅：20年後

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