　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

《上海》上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

《上海市生活垃圾管理條例》1日正式施行。此前，中國國際進口博覽會的舉辦地——國家會展中心（上海）已經啟動生活垃圾分類工作，為今年11月的第二屆進口博覽會實現生活垃圾分類做好準備。（新華社）

《甘肅》酒額鐵路酒泉至東風段升級改造工程30日開工

酒額鐵路酒泉至東風段升級改造工程30日開工儀式在金塔縣舉行，項目為國鐵二級單線鐵路，設計時速120公里，批復工期2年，全線長248.2公里，其中酒泉至上元段新建線路122.5公里，上元至東風段改建線路125.7公里，設肅州、金塔、大莊子、上元、東風等8座車站。（蘭州晚報）

《海南》中國首條利用高鐵開行的「城際列車」投運

據海口市政府副市長孫芬表示，海口市郊列車是國內第一條利用高鐵開行的城際列車，也是海南省首條投入運營的快速城市軌道交通線路。據了解，每列車有4節車廂，車輛最大載客量達756人。（中新社）

《香港》香港研發智能機械臂系統　獲矽谷國際發明展金獎

據香港特區政府新聞網1日消息指出，香港路政署與香港生產力促進局日前共同研發的智能機械臂系統，在美國榮獲矽谷國際發明展金獎。該系統可辨別四周環境，在路上自動放置和收回交通圓筒和警告燈，有效保障工程人員安全。（中新社）

▲▼香港路政署與生產力促進局研發智能機械臂，能認知四周環境，在道路上自動放置和收回交通圓筒及危險警告燈。（圖／翻攝香港特區政府新聞網官網）

▲香港路政署與生產力促進局研發智能機械臂，能認知四周環境，在道路上自動放置和收回交通圓筒及危險警告燈。（圖／翻攝香港特區政府新聞網官網）

《廣東》中國首座油氫合建站在廣東建成

中國石化1日透露，中國國內首座油氫合建站「中國石化佛山樟坑油氫合建站」正式建成，這是全國首座集油、氫、電能源供給及連鎖便利服務於一體的新型網點。據了解，氫能源被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源，具有熱值高、能量密度大、可儲存、可再生、零污染等優勢。（中新社）

《四川》四川將對自貿區外商投資實行准入前國民待遇

《中國（四川）自由貿易試驗區條例》（以下稱《條例》）1日正式實施。《條例》將依法制定外商投資促進和便利化政策措施，保護外國投資者和外商投資企業合法權益。（中新社）

《江蘇》南京上半年新建住宅成交量同比增長19.6%

據南京網上房地產統計顯示，截至2019年6月30日，上半年南京市新建商品住宅成交36630套，與2018年上半年成交量相比增長19.6%。（新華社）

《甘肅》甘肅「一會一節」吸引企業合作　金額達3000多萬人民幣

由敦煌國際文博會和絲綢之路國際旅遊節執委會（以下簡稱執委會）舉辦的甘肅省「一會一節」品牌合作授牌儀式30日在中國人民銀行蘭州中心支行舉行。在「一會一節」的帶動下，執委會和10多家金融機構和企業達成了合作關係，合作金額達到3000多萬元人民幣。（蘭州晚報）

▼甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

▲▼甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

ET快訊
中職選秀／味全龍第一指名劉基鴻　連3年高中狀元郎！
《所得稅法》三讀　長照扣除額12萬元約35萬人受惠
兒摔破手機鏡頭！恐龍媽0歉意「i7Plus不值錢」　她怒斷友

關鍵字：上海,甘肅,海南,香港,廣東,四川,江蘇,中國國際進口博覽會,垃圾分類,酒額鐵路酒泉至東風段,城際列車,智能機械臂系統,美國矽谷,國際發明展,中國石化佛山樟坑油氫合建站,外商投資,南京,新建住宅成交量,一會一節,中國人民銀行蘭州中心,粵港澳要聞,華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港首次發出紅色警示！七一遊行「立法會閃現火光、玻璃被砸破」

經期前跑步…她小腹突劇痛送醫！「全身一半血流掉」險死

華聞快遞／上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

「梅州→廣州」縮短3.5小時！　梅汕鐵路全線鋪軌完成

快訊／港立法會再爆衝擊！示威者投擲「冒白煙燃燒物」...警布袋彈戒備

香港回歸22週年！《環時》總編認為港維持資本主義制度「挺好的」

傳蘋果會推出「中國特色版iPhone」：螢幕下指紋辨識取代Face ID

岸邊有個書包？他走近一看：水中有雙小手緊抓水草…小二女已落水1hr

影／港「七一遊行」佔據6條行車線！　黑衣隊伍高喊「反送中」

男童捷運留下「大灘濕濕記號」　爺爺回罵：憋不住了怎麽辦？

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

吳建豪負傷上場「飛起來了」　羅志祥battle到一半..二度分心XDD

香港首次發出紅色警示！七一遊行「立法會閃現火光、玻璃被砸破」

經期前跑步…她小腹突劇痛送醫！「全身一半血流掉」險死

華聞快遞／上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

「梅州→廣州」縮短3.5小時！　梅汕鐵路全線鋪軌完成

快訊／港立法會再爆衝擊！示威者投擲「冒白煙燃燒物」...警布袋彈戒備

香港回歸22週年！《環時》總編認為港維持資本主義制度「挺好的」

傳蘋果會推出「中國特色版iPhone」：螢幕下指紋辨識取代Face ID

岸邊有個書包？他走近一看：水中有雙小手緊抓水草…小二女已落水1hr

影／港「七一遊行」佔據6條行車線！　黑衣隊伍高喊「反送中」

男童捷運留下「大灘濕濕記號」　爺爺回罵：憋不住了怎麽辦？

李明川搭捷運驚見「紅唇白臉鬼」：像搭失速列車！聽到2個字他怒了

香港首次發出紅色警示！七一遊行「立法會閃現火光、玻璃被砸破」

從抗拒到接受　興隆公宅帶動區域房價3年漲3%

選秀更新／新科狀元劉基鴻　味全挑了2名高中生

內用禁塑膠吸管上路首日...稽查全台1138家業者　僅2起違規

花蓮賞鯨船解説員幫繫繩踏空落海　海巡即刻救援上岸無大礙

更新／台中龍井工廠火警　2工人燒燙傷送醫

中職／二刀流兼具顏值　統一獅首輪指名林安可

中職／富邦悍將首輪　選中台體大王牌江國豪

長榮罷工第12天「明晚結果揭曉」！工會：凱道晚會變慶功宴或造勢

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

抓破蚊子包！4歲女童「下肢全壞..

即／港警出動「胡椒噴霧、警棍」..

港女天橋墜下慘死　230字遺言..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

黃智賢轉戰大陸　新節目已錄一期..

衝擊立法會大樓　示威者撞破玻璃..

快訊／反送中民眾衝破立法會玻璃..

逆向騎車被攔！　哈登道歉：下次..

男警「鷹眼」救出落水女童

正妹街頭被3男暴打　慘患抑鬱症

他討薪被抓走　當天離奇命喪警局

700隻貓被運往外地「當食材」

愛犬被咬死！男子「千斤頂打死金..

上海人新日常　你是什麼垃圾?

更多熱門

相關新聞

示威者衝擊立法會　投擲燃燒物

香港反送中人士今（1）日下午衝擊立法會，到了約5點時分，示威者再次以鐵籠車撞向玻璃大門，而警方則手持全身盾牌站在玻璃牆後面。另外，部分抗議人士在立法會示威區衝擊公眾入口，並投擲冒出白煙的燃燒物，公眾入口現火光。警員在立法會公眾席入口捲閘後戒備，配備圓盾及布袋彈長槍等。

《環時》總編：香港維持資本主義制度挺好的

港七一遊行出發　佔據6條行車線

反送中「七一遊行」更改終點

快訊／反送中民眾衝破立法會玻璃門！

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回不去了

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面