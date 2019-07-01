華聞快遞／上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）



《上海》上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

《上海市生活垃圾管理條例》1日正式施行。此前，中國國際進口博覽會的舉辦地——國家會展中心（上海）已經啟動生活垃圾分類工作，為今年11月的第二屆進口博覽會實現生活垃圾分類做好準備。（新華社）

《甘肅》酒額鐵路酒泉至東風段升級改造工程30日開工

酒額鐵路酒泉至東風段升級改造工程30日開工儀式在金塔縣舉行，項目為國鐵二級單線鐵路，設計時速120公里，批復工期2年，全線長248.2公里，其中酒泉至上元段新建線路122.5公里，上元至東風段改建線路125.7公里，設肅州、金塔、大莊子、上元、東風等8座車站。（蘭州晚報）

《海南》中國首條利用高鐵開行的「城際列車」投運

據海口市政府副市長孫芬表示，海口市郊列車是國內第一條利用高鐵開行的城際列車，也是海南省首條投入運營的快速城市軌道交通線路。據了解，每列車有4節車廂，車輛最大載客量達756人。（中新社）

《香港》香港研發智能機械臂系統 獲矽谷國際發明展金獎

據香港特區政府新聞網1日消息指出，香港路政署與香港生產力促進局日前共同研發的智能機械臂系統，在美國榮獲矽谷國際發明展金獎。該系統可辨別四周環境，在路上自動放置和收回交通圓筒和警告燈，有效保障工程人員安全。（中新社）

▲香港路政署與生產力促進局研發智能機械臂，能認知四周環境，在道路上自動放置和收回交通圓筒及危險警告燈。（圖／翻攝香港特區政府新聞網官網）



《廣東》中國首座油氫合建站在廣東建成

中國石化1日透露，中國國內首座油氫合建站「中國石化佛山樟坑油氫合建站」正式建成，這是全國首座集油、氫、電能源供給及連鎖便利服務於一體的新型網點。據了解，氫能源被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源，具有熱值高、能量密度大、可儲存、可再生、零污染等優勢。（中新社）

《四川》四川將對自貿區外商投資實行准入前國民待遇

《中國（四川）自由貿易試驗區條例》（以下稱《條例》）1日正式實施。《條例》將依法制定外商投資促進和便利化政策措施，保護外國投資者和外商投資企業合法權益。（中新社）

《江蘇》南京上半年新建住宅成交量同比增長19.6%

據南京網上房地產統計顯示，截至2019年6月30日，上半年南京市新建商品住宅成交36630套，與2018年上半年成交量相比增長19.6%。（新華社）

《甘肅》甘肅「一會一節」吸引企業合作 金額達3000多萬人民幣

由敦煌國際文博會和絲綢之路國際旅遊節執委會（以下簡稱執委會）舉辦的甘肅省「一會一節」品牌合作授牌儀式30日在中國人民銀行蘭州中心支行舉行。在「一會一節」的帶動下，執委會和10多家金融機構和企業達成了合作關係，合作金額達到3000多萬元人民幣。（蘭州晚報）

▼甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

