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華聞快遞／中國首家商業化運營塔式太陽能光熱電站單日發電量創新高

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▲中控太陽能青海德令哈塔式光熱電站。（圖／翻攝自《中新社》）

▲中控太陽能青海德令哈塔式光熱電站。（圖／翻攝自《中新社》）

《青海》中國首家商業化運營塔式太陽能光熱電站單日發電量創新高

青海省海西州中控太陽能德令哈50兆瓦光熱電站獲悉，該電站日前單日發電量達86.3萬千瓦時，達到運行以來單日發電量最高值。青海中控太陽能德令哈50兆瓦光熱電站於2016年10月啟動建設，於2018年12月30日並網發電，是中國首家商業化運營的塔式太陽能光熱電站，建成投運後填補了全國大規模塔式光熱發電技術應用空白。（中新社）

《江蘇》江蘇持續優化營商環境

江蘇省日前推出優化營商環境的行動方案，聚焦企業關切，推出了30項政策措施，並明確提出要綜合運用貼息、風險補償、信用保證基金、政銀合作產品等方式，加大對中小微企業融資支持力度。（人民日報）

《安徽》「疆電東送」特高壓工程啟動送電

7月1日早上5時43分，±1100千伏「新疆準東—安徽皖南」特高壓直流工程雙極低端系統轉入投運狀態，標志該工程啟動送電，將為華東地區新增6000兆瓦區外電能的輸送能力。據國家電網有限公司直流建設分公司相關負責人介紹，該特高壓工程於2018年12月完成全壓送電調試，為保障電網運行安全，今年1月轉入隱患排查和消防提升階段。（新華社）

《廣西》對接粵港澳大灣區 廣西南寧首開進港動車

廣西南寧至香港特別行政區之間10日起，每天將開行1對始發高速動車組列車，全程運行時間3小時59分。從此，南寧與香港間「只有一張動車票的距離」。（中新社）

▲香港西九龍站。（圖／翻攝自《中新社》）

▲香港西九龍站。（圖／翻攝自《中新社》）

《寧夏》寧夏首個「十三五」光伏扶貧村級電站項目全容量並網

寧夏固原市彭陽縣保陽村光伏扶貧村級電站近日成功並網，這不僅標志著彭陽縣光伏扶貧村級電站項目的89個電站全容量並網成功，也標志著寧夏首個「十三五」光伏扶貧村級電站項目全容量並網。（新華社）

《福建》上汽寧德基地：將打造省內最大「汽車城」

瀋海高速公路三嶼28日互通建成通車，比計劃時間足足提前3個月。該互通位於上汽寧德基地的東北角，經三嶼大橋接三嶼工業園區和沈海高速公路，採用T型互通式立交，總長3.53公里，主線為雙向四車道，設計時速為80公里，共設置5條匝道、1條連接線。（福建日報）

《北京》陸最長運煤專線蒙華鐵路完成全線鋪軌

大陸最長運煤專線——蒙華鐵路（蒙西至華中地區）2日全線鋪軌順利完成，為10月1日全線通車奠定了堅實的基礎。蒙華鐵路是大陸「北煤南運」的戰略運輸通道，途經內蒙古、陝西、山西、河南、湖北、湖南、江西等7省區，線路全長1800餘公里，設計時速120公里。（新華社）

《上海》上海採用「留改拆」模式進行舊區改造並成片進行風貌保護

作為上海探索「市區聯手、政企合作、以區為主」舊改新模式下首個啟動、也是規模最大的地塊，喬家路地塊（東塊）採用了「留改拆」模式進行成片風貌保護。在國務院新聞辦7月1日舉行的政策例行吹風會上，住房和城鄉建設部表示：經過摸底排查，各地上報需要改造的城鎮老舊小區有17萬個。（中新社）

▼上海市黃浦區老城廂的喬家路地塊（東塊）生活的市民。（圖／翻攝自《中新社》）

▲上海市黃浦區老城廂的喬家路地塊（東塊）生活的市民。（圖／翻攝自《中新社》）

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