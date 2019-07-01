華聞快遞／推動兩岸產業融合發展！廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

▲廈門市。（圖／CFP）

《廈門》推動兩岸產業深度融合發展！廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

福建廈門市1日正式對外推出55條新措施，立足企業發展實際創新監管服務，落實「放管服」，打造一流營商環境，推動經濟社會高質量發展。據悉，這55條新規中涵蓋商事主體，從市場准入、發展壯大、權益保護，到註銷退出的全生命週期等等。（中新社）

《北京》助力數字經濟發展！互聯網基礎環境全面升級

2019年是大陸全功能接入國際互聯網25週年，「中國互聯網基礎資源大會」30日在北京舉行。目前，互聯網基礎環境全面升級，助力數字經濟的發展；除此之外，大陸在網絡覆蓋、網路速度、國際出口帶寬等方面，都有相當大的進步。（中新社）

《海南》加快推進現代酒店業人才培養體系建設

海南省旅文廳、人社廳、教育廳、財政廳30日聯合發布了《海南省酒店業人才培養實施方案》，發展海南旅遊職業教育新模式，加快推進與國際旅遊消費中心建設相適應的現代酒店業人才培養體系建設。 此外，酒店業從業人員均能成為被培養的對象，其參加學歷教育和職業技能培訓過程中的學費、教材費、職業資格考試費均由海南省財政全額補貼。（中新社）

《北京》人工智能產業高峰論壇1日舉辦

由工業和信息化部、北京市人民政府主辦，拓爾思信息技術股份有限公司、北京前沿國際人工智能研究院承辦的「2019北京人工智能產業高峰論壇」在北京舉辦。本次論壇以「無限場景」為主題，重點聚焦人工智能場景落地，特別邀請場景真實用戶分享人工智能落地經驗。（中新社）

▲人工智慧。（示意圖／CFP）

《浙江》海峽兩岸「雙屏論壇」在溫州洞頭舉辦

海峽兩岸「雙屏論壇」28日在溫州市洞頭區開幕，本次活動以「兩岸同心·築夢海上花園」為主題。在當天的論壇開幕式上，兩岸演講的嘉賓就兩文化交流、兩岸融合要獲利、台灣社區營造案例、洞頭和高雄旗津設立兩岸共同自由貿易區之等構想，提出了自己的觀察和思考。（中新社）

《湖南》首屆「中國—非洲」經貿博覽會閉幕 簽署208億美元大單

首屆「中國—非洲」經貿博覽會29日在湖南長沙閉幕；博覽會期間，中非簽署了84項合作文件，金額達208億美元。湖南省商務廳指出，這些合作文件包括政府間合作協議、投融資協議、商務合約、合作備忘錄等，涵蓋貿易、投資、基礎設施、農業、高端製造、航空、旅遊等多個領域，甚至涉及20多個國家。（中新社）

《廣東》捐資2.5億元人民幣 敏捷集團支持廣東脫貧

為積極響應和全面落實關於打贏脫貧攻攻堅、助力鄉村振興的號召， 2019年廣東扶貧濟困日活動6月30日在廣州舉行。對此，敏捷集團現場捐資2.5億元人民幣全力支持。據了解，這是敏捷集團連續8年來，積極響應廣東扶貧濟困日號召慷慨解囊、扶貧濟困，進一步彰顯了作為根植於廣東的民營企業應有的使命。

《北京》四川火鍋產業創新發展對接會在京舉行 打造百億火鍋園區

四川武勝火鍋產業創新發展對接會29日在北京舉行，武勝縣與中國飯店協會簽訂了戰略合作協議，雙方將在人才培養、產業發展、品牌打造、市場推廣等眾多領域開展廣泛合作，促進以火鍋原料種植、產品研發、倉儲冷鏈物流、消費體驗等火鍋全產業生態圈發展。（中新社）

▼簽約儀式現場。（圖／中新社）