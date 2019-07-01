清晨貨車「白衣鬼差尬舞」駕駛嚇壞　真相曝光！過來人秒懂致敬：辛苦了

▲真的像白衣鬼在跳舞。（圖／翻攝自靈異公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名駕駛清晨在路上行駛時，赫見前方貨車有兩個披散頭髮的「白衣鬼差」，害他瞬間嚇傻，後來仔細觀望才發現真相。照片po出後掀起熱議，許多人被這驚悚的一幕嚇到，同時也有不少駕駛遇過，不禁感嘆這個職業真的很辛苦。

男網友在「靈異公社」發文分享，他表示這張照片是同學拍到的，雖然知道是電宰豬，不過開車看到應該都會閃尿，尤其在沒燈光的路段，真的會誤以為是「鬼差」。

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乍看之下，貨車後方的確像站了兩個白衣鬼，一個沒有頭，另一個飄散著長髮，手部還做出揮舞的動作；但事實上，這是豬隻吊掛的景象，而動感且不時擺動的手，則是牠們的腳。

曾做過運送豬隻的賴先生，就向《ETtoday新聞雲》記者表示，之前打工一陣子，不過他是機車運載，而不是開貨車，「我們豬肉攤載去給餐廳或零售的，會先掛著然後取老鼠肉（豬腱肉），分割再用機車載給需要的攤販，老鼠肉很受歡迎，一隻豬兩個而已；而貨車通常都是肉品市場載到傳統市場。」

▲其實是電宰豬啦。（圖／賴先生授權引用）

賴先生也笑說，「半夜在嘉義南田市場很常見，12:00開始就有人送了，通常都丟貨車上，過年更恐怖，肉品市場很常看到啦！」

儘管知道真相，但網友們仍超毛，「看到感覺就不舒服了」、「不說清楚是什麼，還真會以為是鬼在跳舞」、「猛然一看～真的滿像的」；還有同行笑說，「天天看吊整排的，習慣了」、「還好啦XDDD」。

而po文也釣出許多曾在路上碰過的駕駛，直說「以前也遇過，而且是凌晨在高速公路上，紅色衣服長長的頭髮，一輩子忘不了」、「嗯...我在路上也毛過」、「所以才會清晨開始運送，大多數人都在睡，比較不會嚇到人，我也時常被嚇一跳」、「有時遇到這個超可怕，不敢看嗚嗚，看了怕做惡夢」、「這些運送車很辛苦，都是凌晨配送，在路上看到，真的會嚇到」。

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