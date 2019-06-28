千萬吊車燒爛！業者到場嗆駕駛「你乾脆被燒死」　他沉默轉頭蹲路邊

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市內湖區26日發生一起重型吊車火燒車的意外，所幸駕駛及時逃出才沒有生命危險。沒想到，該名駕駛早就察覺吊車有問題，但公司沒有理會，直到發生事故後，老闆才到場辱罵說，「你怎麼不乾脆被燒死？」，讓人聽完非常心寒。

50多歲的林姓駕駛26日中午開著價值千萬的吊車，從基隆開往內湖方向要下高速公路匝道時，發現車子發出怪聲，雖然靠邊停卻迅速起火；他急忙拿起滅火器搶救，但火勢太大，經過消防人員花費15分鐘幫忙，這才撲滅火勢，但吊車也只剩骨架、一片焦黑。

▲▼ 吊車業者到場後，嗆駕駛「怎不乾脆被燒死？」 。（圖／記者黃彥傑攝）



據《三立新聞》報導，吊車業者接獲消息後立刻趕到現場，但他第一時間沒有關心林姓駕駛，反而開口大罵，「不是叫你慢慢開？」，林男則回，「有阿，我慢慢開，時速不到60。」

「60叫慢慢開？」業者氣到不行，完全不聽對方的解釋說，「我敗給你，我敗給你。你怎麼不乾脆被燒死？」，而林男一聽到老闆說出這種話，當下不再回嘴，默默回頭站在一旁。

報導指出，業者事後不斷躲避採訪，「我不知道啦，我不是他們的人」，而林姓駕駛則蹲在路邊，表示他停在路邊才突然起火，檢查車體是公司的事，但最讓他難過的，可能還是業者的那句話。