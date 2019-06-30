土地公婆夢中微笑：送你們生日禮物！　人妻獲兩寶「一家超巧合」曝光

▲原PO當時和老公在沙發上睡著，各自做了夢。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

最棒的禮物！一名媽媽分享夢到土地公、土地婆說要送她和先生「生日禮物」，加上先生也做了一個夢，她原本沒放在心上，去年才突然想起此事，「而我覺得這是巧合，還是那所謂的禮物呢？」

「真的是巧合嗎？」原PO近日發文說，記得剛結婚時，有一天婆婆打電話來問她懷孕了沒，因這通電話讓她開始急著想要小孩；某天和老公一起在客廳看電視，兩人在沙發上睡著。

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原PO表示，夢中有人按電鈴，她從沙發上起床去開門，打開門是一對穿全白的老公公和老婆婆，他們非常慈祥一直面帶笑容。以下為她和對方的對話：

原PO：ㄜ⋯（心想他們是誰）

老公公：你不用怕，我是土地公。

老婆婆：我是土地婆哦！

原PO：歡迎，裡面請坐。

老婆婆：妳生日是什麼時候啊？

原PO：12月12日（國曆）。

老婆婆：妳生日，我送妳禮物。

原PO（很驚訝）：不用啦！

（老婆婆笑而不答）。

老公公：那先生呢？

原PO：4月5日。

老公公：他生日，我也送禮物。

原PO（更驚訝）：不用啦，真的不用！

（老公公笑而不答）

▼原PO夢到土地公和土地婆。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

原PO指出，夫妻倆隨後微笑說要回家了，「我就送到門口，我就醒來了，看著旁邊的老公也剛睡醒。他說他做夢了，夢到有一男一女叫他爸爸。我也聽聽而已，沒放心上。」

原PO說，直到去年和客人聊天才突然想起此事，「而我覺得這是巧合，還是那所謂的禮物呢？」她表示，生了一男一女，現在要升小五的兒子農曆生日跟她差5天，兩人同星座；女兒農曆生日和老公差5天，兩人也同星座。

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友留言，「有土地公跟土地婆的LINE嗎？我很需要」；原PO回「哈哈哈，當時沒有智慧型手機，不然我也想要留LINE。」其他人說，「真是有福氣」、「這禮物真棒，能夢到這樣的夢是你們的福氣」、「有時候夢真的很玄」。

▼原PO和丈夫育有兩名子女。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）