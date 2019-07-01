影／凌晨醫院電梯「5樓到了」開關10次　護理師勇敢上前默唸一句…安靜了

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「夜半不要玩電梯…」一名護理師分享半夜醫院的電梯在5樓開開關關，至少超過10次，「我鼓起勇氣走到電梯門口，心裡默唸了一句」，結果病房恢復了原有的安靜。她說，「其實也是會怕！但是穿上制服就是有使命在。」

▲原PO當時在寫護理紀錄，抬頭發現電梯門打開了。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

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護理師近日發文說，她臨床工作超過15年，某天輪到最討厭的大夜班，凌晨2點發完藥做完治療，整理完治療車後，回到護理站開始寫護理紀錄，同事們也陸續做完治療回到護理站；此時病房一片寂靜，除了走道電燈有開，病房裡大部分也都熄燈，病人、家屬都在睡覺，「我們埋著頭認真地寫護理紀錄中，這時凌晨3點多。」

原PO表示，護理站的設計是一抬頭就可看到電梯，因大夜班實在太安靜，所以有一點聲響都會很清楚，這時聽到電梯門開了，且電梯語音說「5樓到了，電梯門要開了。」

▼原PO當時見到電梯往下又回到5樓。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

「心想這麼晚了？我們也沒Call醫生，病人也都沒事，家屬也都休息中，怎麼這時候還有人上病房？」原PO抬頭一看沒人，不以為意，又繼續低頭寫紀錄，「這時耳朵聽到電梯往樓下走，然後又往上，停在我們病房又打開了，『5樓到了，電梯門要開了』。」

原PO指出，又沒看到人，正當她還在疑惑時，電梯就一直停在5樓開開關關，至少超過10次，「我跟同事互看了一眼！心想該不會是…我鼓起勇氣走到電梯門口，心裡默唸了一句：『別玩電梯該回病房休息了』。然後轉頭默默走回護理站！病房又恢復了原有的安靜⋯」

▼醫院總是充滿許多靈異傳聞。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

原PO說，當下和同事互看一眼，這時已是凌晨4點多，她們又要推著治療車去吵病人。她後來也補充表示，曾有病人忍不住問她，「護理師妳們晚上也都會巡房嗎？因為我半夜都會看到穿著白色衣服的人偷偷拉開窗簾在看我。」她回「其實那是我們，雖然你半夜沒有治療，但是我們還是要看一下。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有人留言，「我在醫院也遇過電梯開開關關，請值班的警衛上來走一走就好了。而且一個人上大夜，叫人鈴響不停，重點是那間病房沒有住病人，有次接起來是音頻雜訊。」原PO回，「我們也遇過！最後受不了，拔掉。」有人大讚「敬業」；原PO回「其實也是會怕！但是穿上制服就是有使命在。」

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