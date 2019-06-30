同學即時通上線「叮咚回笑臉」　她接到消息：不可能！那誰跟我聊天

▲即時通是許多7、8年級生的回憶。（圖／翻攝網路）

網搜小組／綜合報導

「另一個世界的即時通…」一名女網友分享在即時通上收到一名好朋友傳來的笑臉，沒想到後來她得知一個消息，「我說不可能！上個月？那前幾天跟我聊即時通是誰？回我微笑圖案又是誰？」她說，「現在的我也結婚生子了，祢在那好嗎？是不是也去投胎了？我好想祢，祢知道嗎？」

原PO近日發文說，以前沒有LINE時，只有即時通和聊天室，很盛行看有誰上線；還記得國小時，一名女同學小花（化名）會被班上男女同學欺負，「我和另一名女同學看不下去，總是幫她出聲、幫她解圍」，免不了被其他女生用異樣眼光看待，「我跟我同學不理會她們，覺得欺負弱小就是不對！」

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原PO指出，小花有天下課走到她們面前道歉，「我和我同學傻眼，為何跟我們說對不起？原來她愧疚我們被班上同學用言語諷刺，我跟她說『妳不要想那麼多啦』。」

原PO表示，從那天起，她們三人都會玩在一起，一起去福利社、一起去走操場，有天問小花有玩即時通嗎，之後加好友一起聊天，「不管今天發生什麼事，被誰欺負、不爽誰，我們在即時通聊個夠。」

▼原PO三人說好不管在哪都要保持聯絡。（圖／示意照／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

原PO說，互加即時通後，「就劈哩啪啦說誰誰誰怎樣，或許讓她（小花）發洩一口氣的地方」；畢業前夕，因小花要去別的地方讀書，以後見面機會變少，她們3人說好不管以後到哪都要保持聯絡。

原PO告訴小花，「去別的地方讀書，有什麼心事、有什麼委屈，別忘了上線跟我們聊」，獲得對方笑笑說「好」的回應；國小畢業後，她們每天都聊即時通，聊到不知道吃飯時間；她國中畢業後沒繼續升學，另一名同學則去讀外縣市的高中，一樣說好要互相聯絡。

原PO工作後，每天下班都會登入即時通，某天被朋友問「小花最近都沒上線耶」，她想說對方會不會在忙或去補習，「沒關係，她有上線會密我們。」當天她下線很早就睡，夢到小花笑笑的、沒說話。

原PO隔天下班打開電腦上線被「叮咚」，原來是小花密她，她問「妳這個傢伙怎消失那麽久」，見對方回一個笑臉就下線，並把此事告訴另一名同學，「隔天上班，我一直想為何她只回我笑臉，可能在忙課業也說不定。」她下班回家立刻開電腦，但小花還是下線，突然收到朋友傳來訊息，「我要跟妳說一件事，妳知道小花為什麼都沒上線嗎？」

▼原PO感傷說，「不管祢在哪，我們三個永遠都是好朋友。」（圖／示意照／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

後來朋友直接打給原PO說小花走了，原來朋友回家看阿嬤，剛好遇到小花的阿姨，跟對方打招呼後便問起小花的近況；她阿姨面有難色說，上個月小花回來外婆家，跟弟弟去魚塭玩，因弟弟不小心跌落水中，她為救弟弟卻溺斃。

原PO不敢相信一切是真的，「我說不可能！上個月？那前幾天跟我聊即時通是誰？回我微笑圖案又是誰？不可能、不可能！我掛上電話，跑去看即時通，沒錯！祂有回我！當下的我不相信祂走了，我夢那個夢是祂來跟我辭別嗎？」

原PO請假和朋友一起去看小花，一路上由小花的阿姨開車，到靈骨塔外面，「我深一口氣告訴自己等等不能哭，要微笑讓祂看。一進去，祂阿姨跟櫃檯拿了鑰匙帶我們到樓上，打開櫃子看到是....骨灰罈上面有一張照片就是小花，頓時...我心好酸。」

原PO說，小花阿姨一邊哭一邊告訴祂誰來看祂，「我朋友哭得比我慘。我卻眼眶泛紅跟祂說，『我來看祢了，祢好嗎？祢是不是有來看我？祢這個傻瓜，不管祢在哪，我們三個永遠都是好朋友』。」

▼原PO分享即時通的故事感動不少網友。（圖／翻攝網路）



「回家的路上，我腦海裡都是小花的身影」，原PO表示，到家開即時通，看到之前和小花的對話忍不住大哭，「現在的我也結婚生子了，祢在那好嗎？是不是也去投胎了？我好想祢，祢知道嗎？2018年7/17看到即時通要關起來了，讓我又想到祢。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友感動說，「好感人的友誼，祂一定投胎到一個幸福的人家了，為祂祝福」；原PO回「希望祂能投胎個好人家。」

也有人說，「我姑姑去世的時候，手機裡還有祂傳的簡訊，都捨不得刪」；原PO回「想祂的時候，會去看祂之前的對話訊息。」其他人留言，「好多好多的洋蔥」、「眼眶泛淚」、「此生最難的就是純真的友情」、「好懷念的即時通，不睡覺聊整晚」、「然後偷隱藏看別人」。