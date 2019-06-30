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古錐嬤「是糖果呀」放冰箱2禮拜...神展開！孫女一看求救　網：後勁太強

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▲阿嬤誤把放大片當成糖果了。（圖／翻攝自「爆系知識家」）

▲阿嬤誤把放大片當成糖果了。（圖／翻攝自「爆系知識家」）

網搜小組／綜合報導

由於最近天氣炎熱，加上家裡小孩子很多，有位古錐嬤誤把隱形眼鏡當成零食，將它放進冰箱冷藏，而這一冰就是兩個禮拜。孫女發現後哭笑不得，只好發文求問是否還能配戴，po文一出掀起熱烈回響，不少人笑說阿嬤很可愛，還有網友忍不住虧，「會冰冰涼涼的喔。」

女網友昨日在「爆系知識家」提到，阿嬤以為這盒紫色外包裝的放大片，是義美的「Gummy QQ巧克力球」，所以直接把整盒放進冰箱，而身為主人的她，好不容易找到了，仍有些不放心，於是求問廣大網友，「不好意思，弱弱的問一下，請問隱形眼鏡冰了兩個禮拜，退冰後還可以戴嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲阿嬤誤把放大片當成糖果了。（圖／翻攝自「爆系知識家」）

▲其實外型有一點點像。（圖／翻攝自「爆系知識家」）

網友看完都被戳笑了，紛紛表示「順便可以冰敷一下」、「有問阿嬤口感如何嗎」、「阿嬤怎麼那麼可愛」、「眼睛吃冰淇淋了」，也有不少人勸她，眼睛超重要，還是別冒險為妙，「就算知道可以繼續戴，我還是會直接丟掉，不要冒這個險」、「靈魂之窗的東西別吧」。

不過就有驗光師指出，其實是可以戴的，但配戴前必須確認包裝沒有膨脹，鏡片沒有破損。而原po事後也說，「退冰後隔一天，看了大家的建議，真的很感謝，覺得如果不是冷凍應該就還好，所以我戴上去了，舒適度沒什麼改變，下次我會收好啦。」

另外，網友也有類似遭遇，苦笑說「之前買了抹茶口味的冰，結果阿嬤以為是菜，立馬從冷凍拿到冷藏，後來要吃的時候發現......融化了。」

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▼示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

冰箱、飲料、綠茶、偷喝、小偷、宿舍冰箱（圖／記者黃君瀚攝）

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關鍵字：隱形眼鏡,古錐嬤,冰箱,冷藏,爆系知識家

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