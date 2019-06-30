80歲退伍老兵「神筆記曝光」網秒慚愧　一翻開...超多亮點萌炸：田馥甄寫2次

▲爺爺超好學，到現在仍每天筆記。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名80多歲爺爺原本不識字，但為了考上軍官，加上本身好學的個性，所以他從年輕時就養成看書、做筆記的習慣，如今年事已高的他，仍每天吸收各種新知，並在筆記本裡寫下時事、學問，就連偶像明星的名字都會練習寫，認真舉動及超美字跡萌翻一票網友，不少人大讚，爺爺實在太可愛了！

孫女提到，爺爺是外省退伍老兵，從小對中文充滿興趣，也很喜歡上學，但在12歲時被國民政府軍帶來台灣打仗，從此與山東的家人們分離。

請繼續往下閱讀...

▲▼爺爺還很潮呢，現在的明星也知道。（圖／原po授權引用）

儘管不識字，爺爺長大後為了考上軍官，當別人在睡覺時，他總是一個人挑燈夜讀，每天都認真地看書，「如今他已80好幾了，依然每天坐在書桌前，不停的吸收各種知識或是剪報，把好的文章全部剪下來，貼在他的剪報書裡。」

孫女笑說，爺爺什麼都記，包括自己覺得要注意的字、相近的詞彙、同時還很努力在學注音，「這本書是爺爺所有雜七雜八的筆記，沒有歸類...想記什麼就記什麼，台灣的天災、關於醫療的知識、各國協定的認識、文學常識等等。」

更可愛的是，爺爺連偶像明星、歌名也會寫下來；而網友們也發現一些亮點，像是田馥甄寫了兩次、許效舜名字寫錯，還有周子瑜也寫在筆記本中。

▲▼各種知識也記好記滿。（圖／原po授權引用）

孫女在dcard分享爺爺一系列筆記，雖然po出來的不及百分之一，仍驚艷許多網友，不禁笑回「爺爺比我國中在讀字音字形時還認真，根本是參考書啊」、「不是我在說，是真的蠻猛的，這比我高中學的核心30篇的內容還多」、「爺爺的字也太美了吧」、「希望爺爺身體健康」、「好可愛的爺爺，我還在滑手機，好慚愧」。事後，孫女把網友們的留言拿給爺爺看，而爺爺的反應更可愛，竟感動到哭了。

有些人則想起了自己的爺爺，「我爺爺以前也有一堆剪報和隨筆，還會幫自己的筆記畫重點和寫評語，他覺得自己學歷不高，其實他有智慧又謙虛，好想念我的爺爺，他也是外省老兵，剛剛走了1年」、「讓我想到我爺爺，他是山西人，也是外省老兵，去年過世了，話說我爺爺的毛筆字超漂亮」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▼彷彿回到國高中，狂背字音字形的年代。（圖／原po授權引用）