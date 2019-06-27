黃智賢節目因蔡政府施壓停播？　黃偉哲：這樣牽拖太扯

▲黃智賢。（圖／臉書／黃智賢世界）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃智賢日前出席廈門海峽論壇時，高喊支持「一國兩制」、「和平統一」引發爭議，27日傳出因蔡政府施壓，她主持的《夜問打權》將在28日播出最後一集。對此，黃智賢的哥哥、台南市長黃偉哲直言蔡政府施壓是「胡扯」，總統蔡英文稍早也鄭重駁斥此傳聞。

根據《聯合報》報導，有消息人士指出《夜問打權》遭停播的四大原因，包括第一，長期以來批判蔡英文太凶；二是夜問打權是唯一剖析香港反送中真相的節目，讓民進黨操作反中氛圍的目的被揭穿；三是黃智賢主張一國兩制和平統一；四是夜問打權分析《國安法》修法是對於言論自由的嚴重箝制的惡法。

對此，總統蔡英文稍早也在臉書鄭重澄清此推論為不實訊息，她強調，台灣已經是民主國家，好不容易走出威權統治的陰影後，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。

《聯合報》報導，黃偉哲對於上述四大理由牽拖蔡政府施壓「太扯了」。他表示，若蔡政府真有那麼多本事，2018就不會敗選了，蔡政府有那麼多本事打壓媒體的話，現在國民黨統總初選不會吵得如火如荼，所以打壓根本不可能；至於第二項理由，黃偉哲認為，台灣有好幾十萬人支持香港反送中運動，是誰打壓的了，根本是胡扯。

黃偉哲表示，第三點原因指黃智賢主張一國兩制，對不起反對一國兩制的人，然而，不僅是綠營，包括韓市長、郭董都反對一國兩制，黃智賢言論並沒有有效影響領導人的主張，不需要蔡政府出手打壓，千萬不要岳飛打張飛，根本是兩回事。如果真的打壓，無線電視台早就該收起來。