影／大法官人事案4提名人表決過關　英派人數跨越釋憲門檻

▲大法官被提名人謝銘洋、楊惠欽、呂太郎、蔡宗珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰、蔣婕妤／台北報導

立法院本週啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，於24日召開公聽會，25日、26日舉行全院委員會審查被提名者楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4人。立法院27日於臨時會進行投票表決，最終四人皆獲得過半票數，確定15名中大法官中，總統蔡英文提名者超過三分之二，跨越釋憲和宣告政黨違憲解散的門檻。

由於現任四名大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗，將在9月30日屆滿，經審薦小組討論，副總統陳建仁27日公布，提名司法院秘書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽等4人接任大法官，維持現有2男2女比例。

▲大法官被提名人同意權投票，院長蘇嘉全投票。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院臨時會27日上午9時由院長蘇嘉全宣布進行「司法院大法官被提名人同意權案投票」，過程採不記名投票，蘇嘉全於上午10時30分裁示開票，領票人數共71人，未領票42人，最終四人皆獲得過半票數，民進黨立委挾人數優勢順利通過此人事案。

其中，楊惠欽以同意票67票、不同意票3票、無效票1票，呂太郎以同意票68票、不同意票1票、無效票1過關過關。至於較有爭議的蔡宗珍及謝銘洋，則也都以同意票71張、不同意票0張順利過關。

司法院大法官共計15名，值得注意的是，現有8名大法官是由前總統馬英九所提名，另外7名則由總統蔡英文於2016上任後提名。不過，包括陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗等4名由馬英九提名之人選將任期將於9月屆滿，立法院臨時會27日也順利通過新任大法官人事同意權案，蔡英文所提名之大法官也由7名激增至11名，15名中就佔了超過三分之二，跨越釋憲和宣告政黨違憲解散的門檻。

▲大法官被提名人同意權開票。（圖／記者屠惠剛攝）



今年59歲的楊惠欽是高雄高等行政法院院長，畢業於國立政治大學法律研究所碩士、司法官訓練所司法官班第23期結業，擅長行政法及財經法類，長期辦理行政訴訟及租稅審判業務。她從1991年擔任高雄地方法院法官起，至今擔任法官長達27年，過去曾擔任位台灣高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官、最高行政法院法官等。

親民黨立委周陳秀霞25日於立法院全院委員會詢問楊惠欽有關死刑看法，楊惠欽表示她表示個人的傾向是，如果在立法政策上，應該去考量民意做妥善解決，如果是釋憲，因為涉及個案則不太好表示太具體的法律意見。

▲司法院大法官被提名人楊惠欽。（圖／記者屠惠剛攝）



考試院考選部部長、德國慕尼黑大學法學博士蔡宗珍今年53歲，專長憲法及行政法類，研究並講授《憲法》、《行政法》超過20年，有專門著作。蔡宗珍多年來擔任行政院及多部會訴願審議委員會委員或法規委員會委員，曾擔任過台大法律院教授、行政院訴願審議委員會委員、經濟部法規委員會委員等。

蔡宗珍曾在5年前受訪時表示，服貿協議因程序不正義具備賣台隱憂，因此讓她獲得「反服貿大將」稱號，不過，也讓她這次被提名擔任大法官備受爭議。國民黨立委林奕華25日質詢蔡宗珍時，直指她是因為性別正確和政治色彩正確才被提名，蔡宗珍對此相當不滿，她駁斥，「我完全不同意！我的憲法沒有顏色」，她解釋，當年針對反服貿的發言強調的是程序正義，有完整的敘述脈絡，不該被片面曲解。

▲司法院大法官被提名人蔡宗珍。（圖／記者屠惠剛攝）



謝銘洋今年61歲，德國慕尼黑大學法學博士，從1998年擔任台大教授迄今20年。專長著重財經法及民事法類，他在大學主要講授《民法》、《著作權法》、《智慧財產權法》及人工智慧與法律等課程，主要研究重點包含《專利法》、《商標法》、《公平交易法》、《營業秘密法》等。

謝銘洋過去曾擔任律師、台大法學院院長、台灣法學會理事長及台灣智慧財產法學會理事長等。值得一提的是，謝銘洋曾經在2014年太陽花學運時，批評台灣大學「沒有把馬英九教好」，引發關注。國民黨立委曾銘宗、王育敏、林奕華、費鴻泰等人也於25日質詢時猛攻此議題，不過謝銘洋堅稱自己是基於保護學生的立場才這麼說，還說任何人批評國家元首在民主國家都是正常的。

▲司法院大法官被提名人謝銘洋。（圖／記者屠惠剛攝）



呂太郎今年60歲，國立中興大學法律研究所法學碩士。他從1992年擔任彰化地方法院法官至今，實任法官達16年。專長民事法類，歷任地方法院、高等法院法官，辦理民事訴訟審判業務，兼任司法行政職務，推動法官人事制度改革及2016年司改後續研修工作。

呂太郎曾擔任過司法院人事處處長、南投地方法院院長、台灣高等法院法院兼庭長、法官學院院長、東吳大學、東海大學法律系兼任副教授。呂太郎也是此次提名案中爭議相對較小的一位人選。

▲司法院大法官被提名人呂太郎。（圖／記者屠惠剛攝）



此次大法官人事權同意案，民進黨在人數優勢下順利於立法院臨時會闖關成功，跨越釋憲和宣告政黨違憲解散的三分之二人數門檻，也遭外界質疑此批「英派」大法官將全面掌控釋憲權。

國民黨團表示，經過兩天的審議後，大家看到總統蔡英文提名的大法官意識形態非常濃厚，基本上不適格，並且強烈懷疑這些大法官通過後詞法能獨立行使職權，沒辦法作為憲法的最後守護者，因此黨團拒絕投票。

國民黨團批評，蔡總統在最後任期再提4名大法官，使得任期內共提11名大法官，超過大法官總額的三分之二，國民黨團痛批「大法官全家都是小英家」，是對司法改革最大的諷刺。

▲大法官被提名人同意權投票，國民黨團舉行記者會拒絕背書投票。（圖／記者屠惠剛攝）

親民黨團則表示，此次臨時會處理四位大法官被提名人行使同意權過於倉促，且經過三天包括公聽會、審查會的過程，四位大法官不論在面對社會監督團體的提問，或是立法委員的質疑，不是解釋不清就是閃避不答，更凸顯倉促行使同意權的弊病。因此，親民黨團最後決議，以不出席投票作為對此次行使同意權案的不認同。

親民黨團也指出，當初修憲時將大法官提名權採「任期交錯制」，不論是誰帶頭破壞制度，在基於對憲政體制設計的尊重，所有執政者都應該設法回歸到當初憲政制度設計的精神，而非將錯就錯，扭曲憲政制度制定的精神，才是維護國家利益的正確作法。