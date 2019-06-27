朱立倫新北市長任內努力蓋社宅？　內政部提2點打臉

▲朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文批評朱立倫在新北市長任內不願配合中央推動社會住宅政策，朱立倫辦公室26日回應，蔡英文把責任通通推給地方政府，不積極協助就罷了，還反手指責。對此，內政部27日提出2點打臉，並嚴正表示，社會住宅為中央地方合作興辦，朱立倫的說法及所用數字均非事實。

對於蔡英文痛批朱立倫在新北市長任內不願配合中央推動社會住宅的政策，讓新北社會住宅做不起來，朱辦澄清，新北市自100年住宅法發布實施以來，每年以至少650戶的速度增加社宅，在107年新北市內社會住宅總數累積已達到5,600餘戶，是全台這8年來完工數量最多的城市，超過其他五都總和。

朱辦還批評，蔡英文自己喊出八年要蓋出20萬戶社宅，卻把責任通通推給地方政府，不積極協助就罷了，還反手指責，實在不是身為中央執政者該有的態度，也質疑前高雄市長陳菊現在每天都在總統身邊上班，「蔡英文是否先回個身問問陳菊擔任市長期間蓋了幾戶社會住宅？」

針對朱辦的說法，內政部提出2點打臉，表示朱立倫任內由新北市自行興辦完工的社會住宅約1,355戶，無法印證「朱立倫任內努力蓋社宅」一事；而中央在新北市興辦2,907戶林口世大運選手村社會住宅，也打臉朱辦說中央將責任推給地方的說法。

內政部強調，中央一向極力協助地方興辦社會住宅，對新北市的協助更是不遺餘力，內政部歷年補助地方政府興辦社會住宅的經費總計約127.1億元，新北市占約22.7億元，若新北市後續提出更多非自償經費的補助需求，內政部都會全力協助。

內政部為推動下階段社會住宅，已於全國盤點出183處基地，其中有54處位於新北市，共68公頃，為全國最多，由於新北市人口多，中央為了彌補興辦量能不足，已由營建署已控留工程人力，並規劃由國家住都中心投入興辦，未來會持續和地方合作推動。

內政部補充，新北市近期積極規劃社會住宅，興辦意願明顯提升，特別感謝新北市政府的努力，未來中央將持續與地方政府密切合作，加速達成8年20萬戶社會住宅的目標。