19將官晉任　蔡英文：面對威脅絕不能委曲求全

▲蔡英文出席108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國防部27日舉辦「108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，包含呂坤修少將等6員晉任中將、王國樑上校等13員晉任少將，將於7月1日生效。總統蔡英文致詞時除了恭喜將官晉任，她也強調，面對中國大陸試圖破壞區域和平，台灣必將更加團結，穩定兩岸情勢，不會妥協、退讓或委曲求全。



國防部指出，此次晉任中將人員計呂坤修、葉國輝、黃佑民、王紹華、陳忠文、孫連勝等6員，晉任少將人員計王國樑、黃文啓、胡瑞訓、許永祥、馬家龍、于大任、謝宗保、劉強華、侯嘉倫、林志穎、曾安國、陳逸夫、陳學良等13員，合計19員。晉任授階典禮於27日在三軍軍官俱樂部舉行，由國防部長嚴德發主持，國軍高階將領暨晉任人員眷屬親人均受邀觀禮。

蔡英文致詞時向辛苦國軍致敬，也恭喜將官晉任。針對中國大陸軍事滲透，衝擊台海穩定現狀，讓周邊國家緊張，她表示，政府必將更堅定為保護中華民國主權努力，國家主權靠國防、國防靠國軍，先前她以三軍統帥身分視察漢光演習，看到國軍訓練扎實成效，讓她感受到軍人誓死達成任務、保家衛國展現出的責任感，她相信國軍部隊的戰力，就是給國人同胞生命財產安全最好的保障。

蔡英文強調，面對中國大陸試圖破壞區域和平，台灣必將更加團結，穩定兩岸情勢，不會妥協、退讓或委曲求全，一定要確保主權及國土完整，讓世世代代的台灣人都可以享受跟擁有民主的生活方式，身為三軍統帥她會攜手與國軍一起打拼，「我身為中華民國的總統跟三軍統帥，我一定會捍衛軍人尊嚴，請大家一起和我為國家開創更美好的前途」。



蔡總統此次只核定19人晉任，也創下近年來國軍晉任將官人數最少的紀錄。