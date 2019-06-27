蔡賴配還是不分區？　蔡其昌：賴清德沉澱後會有好想法

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨布局2020選戰，傳出有黨內人士建議，與其「蔡賴配」，不如將行政院前院長賴清德列入不分區立委，擔任輔選領頭羊，形成「蔡英文選總統，賴清德輔選立委，蘇貞昌衝刺國政」選戰鐵三角。對此，立法院副院長蔡其昌27日表示，賴清德沉澱幾天會有好想法。

蔡其昌27日上午接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時表示，賴清德的輔選能量還是很大，無論擔任副總統，或不分區安全名單的邊緣位置，端看賴清德的態度，且賴清德很有想法，等沉澱幾天後會有好想法的。至於蔡英文和賴清德何時會面，蔡其昌說，賴清德還在休息狀態，讓賴清德再休息一下，不只蔡英文，總統府秘書長陳菊也在約賴清德。

另一方面，蔡英文現在的民調上升至高點。蔡其昌表示，與去年11月24日相比，民進黨彷彿「從18層地獄的地下室回到人間1樓」，有天壤之別，而蔡英文支持度上升，與大陸國家主席習近平、美國總統川普、行政院長蘇貞昌以及賴清德有關，這四人可說是蔡英文的貴人。

▲蔡其昌。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》提供）

蔡其昌指出，第一個貴人是習近平，今年初習近平提出一國兩制，加上近日香港反送中，蔡英文對兩岸關係的態度，一路以來採取不挑釁、堅守主權的立場；反觀，國民黨對於主權的立場曖昧、不堅定。

對於第二個貴人川普，蔡其昌認為，美國認為蔡英文是值得信賴的總統，且肯定應對大陸的態度，都促成台美關係加溫；至於第三個貴人蘇貞昌，是蔡英文去年敗選後改變的第一步，「用蘇貞昌就是證明蔡英文聽得懂大家的需求」。

最後，蔡其昌提到，賴清德參選讓民進黨支持者焦慮，黨內也擔憂會出現分裂情況，但事後看來賴清德發揮「鯰魚效應」，蔡英文面對壓力，蛻變成另一個蔡英文，變得更有自信，因此，賴清德是蔡英文第4個貴人。

「鯰魚效應」典故出自挪威，為了降低沙丁魚在遠洋運送過程中的死亡率，漁夫常在槽中放置鯰魚，藉由追逐激發沙丁魚的求生本能。漁夫引進鯰魚的目的，是為了提高沙丁魚的存活率，並非為了消滅沙丁魚，這是一種透過引入強者，激發弱者變強的一種效應。