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王金平不參加黨內初選卻又要選到底　港媒：他想尋求「黨內協調」

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▲▼國民黨五人小組拜會王金平,王金平會後受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者季相儒攝）

記者朱世凱／綜合報導

前立法院長王金平本月初宣布不參加國民黨總統初選，卻又直言「2020將參選到底」，令外界摸不著頭緒。香港媒體《中評網》對此分析，王金平從來就沒打算進入投票、民調的「初選」遊戲，他真正尋求的是黨內「協調」。

報導提到，早在2008年大選前的黨內初選中，王金平就曾表示，「國民黨的選舉是先協調，協調不成才舉辦初選。」當時支持王金平的連戰也說，「要以團結為最高原則，先透過協商產生共識，不懂為什麼那麼急著辦初選。」很明顯可以得知，不論是黨內投票還是社會民調，王都不可能出線。

報導也稱，或許在王金平看來，國民黨之所以丟掉政權，主要是因為失去中南部民眾的支持，包含「本土化」不到位、不夠「基層化」，而他正是代表國民黨應有方向的「本土藍」；所以倘若國民黨能夠團結支持他，他再爭取到部分綠營票和中間票，那要贏也不是沒有可能。

報導最後指出，王金平不參加初選卻又要選到底、不退黨，其實是在慢慢「耗」，首先是耗掉韓，其次是最好也把郭「耗」掉，靜待二人出狀況之後的「協調」良機；假使沒有協調機會，從歷史脈絡和王金平的基本心態與追求來看，王也很有可能選擇脫黨參選。

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關鍵字：王金平,國民黨,總統初選,2020總統大選

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