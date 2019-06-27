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你搞懂了嗎？韓國瑜「塞子說」考倒蔡英文、柯文哲

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜25日在電視政見發表會上提到「塞子說」維護國家安全，不過，這個比喻似乎令人摸不著頭緒，民進黨主席卓榮泰認為「太深奧了」，台北市長柯文哲說，「這個想像力要很好」，總統蔡英文則提醒「高雄的拴子要栓緊一點。」

國民黨政見發表會上，在第二輪的問答題抽道題目為國安題，「如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？」對此，韓國瑜回應，國家安全問題至高無上、無與倫比，他常問自己，70年前歐洲德國軍力橫掃天下為何不攻擊瑞士，日本皇軍軍力橫掃亞洲，為何不攻擊泰國，瑞士、泰國為何可以從戰爭中避開？他們有什麼可以替代的？他們價值在哪裡？

韓國瑜說，台灣人民思考一下，台灣價值在哪？又有什麼有形跟無形的力量，讓那些想對我們攻擊的不敢輕易開戰？中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子，台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。

▲▼國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

▲國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

這個「塞子說」的國安理論掀起熱議，同黨參選人周錫瑋接受廣播節目專訪表示，塞子理論是前立法院長王金平過去提過的，加上王金平稱韓國瑜為總統，還強調沒有口誤，代表「塞子塞上了」，「會發現韓國瑜跟王金平會慢慢變好」，其實王院長是非常好的一個人，就算會講氣話，但跟他撒嬌一下就好了，最重要的是現在不要去批評黨內同志，這也是在誇獎王院長，把王院長的優勢講出來。

朱立倫認為，韓國瑜的表現有點緊張，形容他像武俠小說人物韋小寶，口若懸河，蠻可愛的，很會講話，「有很多比喻、很會用俚語。」

▲朱立倫26日參訪華山金庸展 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

不過，相對於藍營人士認同韓國瑜的塞子說，綠營人士則有不同意見。蔡英文對於「塞子」的比喻有點傻眼，她認為，「台灣就是台灣，我們的一切決策跟所做的決定，都是以台灣利益為出發點，我們最重要的是要保護國家主權，人民自由生活方式，至於塞子跟泡澡很難理解啦，不過高雄市政府倒是要把栓子拴緊一點。

▲▼福爾摩沙衛星七號發射觀禮活動及記者會，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

卓榮泰出席中常會前被問及相關看法，態度跟蔡英文一樣有點傻眼，並回應「我不懂...這太深奧」。而行政院副院長陳其邁批評，「這個都是話術，有時候講得天花亂墜，其實大家問的是，那你站在國家利益的角度？還是在思考台灣民主體制的一些看法？我也不解說，講塞子或什麼，其實都不是那麼重要。」

▲民進黨主席卓榮泰於黨中央發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

一向被認為聰明過人的柯文哲，也被「塞子說」給考倒了，一臉狐疑問，「這什麼意思？」經媒體解釋後，仍不解說「我平常也是很幽默的人，這到底什麼意思？」直呼，「有時候太天馬行空，這個想像力要很好。」

▲▼台北市市長柯文哲與里長市政座談會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

PTT鄉民對於「塞子說」掀起一陣討論，有人表示，「我不懂這比喻」、「抱歉我智商低，誰來解釋一下」，有網友試著解釋韓國瑜的言下之意，「棋子會被人隨意擺，想注滿水沒塞子水不滿，意涵塞子的重要性」、「比喻塞子的意思就是中美都需要」、「想泡澡，注滿水是需塞子，沒塞子就無法滿足泡澡，所以台灣要像塞子一樣重要」、「不就找到台灣自己的價值，不要當棋子。」

也有網友理解韓國瑜的比喻，但忍不住有所疑問的，「我就想問，美中要泡澡為何我們要當塞子？然後我又想問，當塞子確定不會被任一方打？塞子沒了再買一個不就又能泡澡了，塞子很重要？」「所以價值是甚麼？這一題他的回答是甚麼？」

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關鍵字：韓國瑜,塞子,蔡英文,柯文哲

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