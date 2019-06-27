立法院表決大法官人事案　國民黨團拒絕投票背書

記者林銘翰／台北報導

立法院本週啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，於24日召開公聽會，25日、26日舉行全院委員會審查被提名者楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4人。立法院27日臨時會上午9時進行投票表決，國民黨團也於議場門口召開記者會，表明黨團拒絕投票、拒絕為違反法治、民主的提名做背書，記者會結束後於議場門口宣布退場。

國民黨團總召曾銘宗表示，今天要進行大法官的投票，但是經過兩天的審議後，大家看到總統蔡英文提名的大法官意識形態非常濃厚，基本上不適格，並且強烈懷疑這些大法官通過後詞法能獨立行使職權，沒辦法作為憲法的最後守護者，因此黨團拒絕投票。

黨團書記長吳志揚則說，今天黨團一致決議，拒絕為這次大法官同意權的行使背書，因為蔡英文完全不知悔改，她已經親手將台灣的民主送終。吳志揚指出，蔡英文上任以來所有人事權的提名都荒腔走板，從促轉會、中選會、監察院人事案，到今天大法官的提名，都可以看出蔡英文的用人特色，就是以政黨傾向為唯一依據，所有最需要獨立精神的機關都已經一一淪陷。

吳志揚說，現在蔡英文已經處在總統最後一年的任期，應該節制好她自己的權力，好好思考怎麼做才是對台灣民主法治的發展最有幫助，加上經過這兩天的審查後，大家都認為這四位被提名人還是難逃綠化的陰影，因此國民黨團拒絕為這種違反法治、民主的提名做背書。

首席副書記長陳宜民也說，大法官總共15名，蔡英文之前先提了7名，現在再提名4名，已經超過三分之二，應該要有所節制。他並指出，前美國總統歐巴馬在總統任期最後一年提名大法官也是胎死腹中，所以建議蔡英文不應該再任期不到一年的情況下再提名4名，讓人數超過三分之二，直言「這是非常不洽當的」。

▲大法官被提名人同意權投票，國民黨團舉行記者會拒絕背書投票。（圖／記者屠惠剛攝）

