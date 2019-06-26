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「爆料公社」23萬人模擬投票出爐！郭台銘73%大勝韓國瑜

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記者柯沛辰／綜合報導

國民黨首場電視政見發表會25日結束後，臉書「爆料公社」發起網路模擬投票，以「誰能擊敗目前執政黨」為題，讓網友從參選人郭台銘、韓國瑜2人擇一票選，為期24小時。如今票選結果出爐，截至26日晚間10點30分，郭台銘獲得73%網友支持，韓國瑜則僅27%，總計22.9萬人參與投票。

爆料公社25日深夜10點30分舉辦模擬投票，題目是「經過了國民黨首場願景政見發表會後，請問您認為哪位候選人比較有能力可以擊敗目前執政黨？」如今24小時期限已過，結果顯示郭台銘拿下73%支持，大勝韓國瑜27%。

▲▼爆料公社23萬人模擬投票出爐！郭台銘大勝韓國瑜46%。（圖／爆料公社）

▲爆料公社模擬投票出爐，郭台銘大勝韓國瑜46%。（圖／爆料公社）

這次投票有22.9萬名網友參與，近6200則留言、543次分享，顯見前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜初選之爭備受各界關注。

政見發表會上，郭台銘強調自己是「中華民國派」，未來若上任，一定會捍衛國家主權及自由民主，若富士康遭威脅，他也有能力隨時轉移基地。國防部分，會避免讓人民面臨戰爭，武器採購上也不會為買而買。

▲▼國民黨政見會-郭台銘。（圖／翻攝TVBS直播）

▲國民黨政見會，郭台銘重申他是「中華民國派」。（圖／翻攝TVBS直播）

郭台銘強調，黨內初選不是庶民與權貴的戰爭，尤其他也是黑手出身，白手起家，不認同用階級對立的方式激化選情、撕裂台灣，因為中華民國贏，國民黨2020才能贏，他上任後將是「中華民國最強外掛」。

▲▼國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

▲韓國瑜提出3點保證，強調絕不丟下高雄。（圖／翻攝TVBS直播）

韓國瑜開場先是感謝高雄人，隨後指高雄治登革熱遭中央各種抹黑、嘲諷，所以未來高雄要更繁榮，必須有中央的參與。他承諾，若他贏得初選，絕對不會離開高雄，不僅會把競選總部設在高雄，若未來選上總統，將每周3天在高雄上班。

韓國瑜批評，民進黨執政這些年來，不僅大量設立違法違憲的機關，導致憲政制度混亂，還在兩岸議題上操作意識形態。他說，蔡政府很清楚獨立意味著戰爭，不然為何立院都過半了還不宣布獨立？「不能讓民進黨政治幻術來騙我們，支持中華民國，熱愛台灣，熱愛民主。」

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,2020總統大選,爆料公社,政見發表會,黨內初選

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