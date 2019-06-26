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影／戴了就能發大財！購物平台賣「韓市長面具 」　網友：萬聖節戴夠嚇人

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圖文／鏡週刊

有業者在網購平台po出一款用高雄市長韓國瑜為雛形的面具販售，由於造型傳神，被眼尖的網友發現後，轉貼在各大論壇、臉書社團中，被其他網友們大肆討論。有人形容該面具栩栩如生，做得很好；也有人揶揄相當適合在萬聖節時扮裝戴出門，小孩可能會嚇得睡不著覺，又在網路上成為熱門話題。

拍賣商品被眼尖的網友發現後，轉貼在各大論壇、臉書社團中，被其他網友們大肆討論。（翻攝自網路）

高雄市長韓國瑜參選總統話題持續延燒，繼日前韓市長參加高雄市畢業典禮頒獎反遭數名學生用有創意的方式嗆聲後，又有網友在「蝦皮拍賣 」上販售一款以他為範本的仿真乳膠面具，由於造型傳神，瞬間又引發網路熱議。有網友說，做得太像了，戴了可以「征服宇宙」「發大財」，還有人說，如果韓粉都戴此面具，不曉得有「多恐怖」，有趣言論笑翻一票網友。

這款製作精巧的面具是台灣廠商設計，委託中國生產，連臉上的皺紋、黑痣，幾乎都與韓瑜國一模一樣。（翻攝自網路）

▲▼這款製作精巧的面具是台灣廠商設計，委託大陸生產，連臉上的縐紋、黑痣，幾乎都與韓國瑜一模一樣。

這款製作精巧的面具是台灣廠商設計，委託中國生產，連臉上的皺紋、黑痣，幾乎都與韓瑜國一模一樣。（翻攝自網路）

本刊調查，這款製作精巧的面具是台灣廠商設計，委託中國生產，連臉上的皺紋、黑痣，幾乎都與韓瑜國一模一樣；在台中實體店販賣此面具的林姓玩具店業者向媒體表示，此面具有2款，一種是整個套上頭部的頭套，還有僅覆蓋面部的面具；設計的廠商過去曾推出台北市長柯文哲的版本，當時獲得不錯迴響，因此每有當紅政治人物，都會設計此類商品販售。

業者說，目前產品限量500份，銷量還不錯，一上架就有韓粉和一些想惡搞的學生購買，日後廠商可能還會視政治風向開發新產品，開創商機。


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關鍵字：鏡週刊,韓國瑜

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