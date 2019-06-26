「Wecare 高雄」再出招　號召30萬高雄市民罷免韓國瑜

▲「Wecare 高雄」團體發起號召罷免韓國瑜。（圖／翻攝自「Wecare 高雄」臉書）

記者李唯甄／高雄報導

曾在去年發起氣球大遊行、主張反抹黑、反霸凌的「Wecare 高雄」團隊又出招，這次他們在網路上號召30萬市民，要發動罷免高雄市長韓國瑜，該篇文章PO出兩天，吸引近萬名網友按讚，對此，韓國瑜則未多做回應。

「Wecare 高雄」24日晚間在臉書PO文，內文寫下「一失足成千古恨、但我們還有機會為了高雄再拼一次」，而這句「再拼一次」指的就是罷免韓國瑜。文中提到「罷免非常不容易，光是第一階段、第二階段，我們就需要活生生的30萬人出來連署，才能夠讓罷免成案」，如果不成，「就只是做球讓韓國瑜跟韓粉嘲笑高雄人」。

▲「Wecare 高雄」團體發起號召罷免韓國瑜。（圖／翻攝自「Wecare 高雄」臉書）

「這半年來大家都受夠了，對吧！」，該團隊在臉書上狠批韓國瑜「按照他們這麼會扯、這麼會騙、這麼會污衊，罷免的失敗宛如讓韓國瑜神功護體，一路亂搞四年到底。倘若罷免失敗，又讓韓國瑜選上總統，臺灣接下來會變成什麼模樣？」，最後更喊話，要市民「一人拉一人、至少60萬投下同意罷免」，邀大家大幹一場。

該則罷免韓國瑜的貼文PO出近兩天，吸引近萬名網友按讚，分享近2千次，有網友留言酸說「高雄的大型智力測驗開催中」，也有人喊話「高雄欠其邁一張票」，討論熱烈，而韓國瑜26日下午被問到這項罷免活動，則未多做回應。