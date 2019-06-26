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幫韓國瑜脫困…「開除常惹禍的豬隊友」　杜紫宸點名「潘噓噓」

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▲▼韓國瑜被問到是否處分潘恒旭？並未多做回應。（圖／記者李唯甄攝）

▲高雄市觀光局長潘恒旭。（圖／記者李唯甄攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日在媒體民調支持度已不如以往，而觀光局長潘恒旭出席「高雄小三通」首航典禮，遭行政院長蘇貞昌、陸委會打臉是一場騙局，讓外界質疑韓國瑜對市政的熟悉度。對此，中華大學講座教授杜紫宸26日在臉書發文，提出4點建議要幫韓國瑜脫困，並點名要韓國瑜「開除經常惹禍的豬隊友」，疑似暗指潘恒旭。

杜紫宸說，「如果我是韓國瑜，為了脫困，我會慎重考慮四件事」，一、開除經常惹禍的豬隊友（潘噓噓、孫千千）；二、找位造型師提些意見，換換衣服，選民看膩了；三、認真考慮如何拉攏鐵粉以外的支持族群；四、除了旺中，誠心對待與經營其他媒體。

潘恒旭「小三通」事件持續延燒，儘管潘恒旭已經道歉、也向韓國瑜稟報此事，但媒體仍不斷追問韓國瑜將「如何處置」？韓國瑜26日連續三場訪問被問到這題，都未正面回應，只強調會請副市長葉匡時好好調查，之後再對外說明。

潘恒旭26日早上在臉書上表示，「本次小三通首航活動，我不察誤越高雄市觀光局應有分際，而該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，我深感歉疚。該活動我僅受邀來賓，市府與本人並無在該項活動扮演任何角色。本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」

▲▼韓國瑜一天被問三次如何處置潘恒旭？都未正面回應。（圖／記者李唯甄攝）

▲韓國瑜一天被問三次如何處置潘恒旭？都未正面回應。（圖／記者李唯甄攝）

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關鍵字：韓國瑜,杜紫宸

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