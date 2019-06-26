韓國瑜「浴缸塞子說」　黨產會跳出來：我們就是塞子

▲韓國瑜問「台灣要當棋子，還是浴缸的塞子？」（圖／翻攝TVBS直播）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場。問答時間，智庫提問「如何捍衛中華民國的國家安全？」高雄市長韓國瑜以水、浴缸、塞子，比喻美中台三方關係，並說「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？」說法引發熱議。對此，不當黨產處理委員會也跳出來說「誰要當塞子？我們就是塞子。」

對於智庫發問，韓國瑜回應，中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了，還是台灣換個角色，成為晚上身體疲倦、泡澡要用塞子，「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」努力靠自己，國家安全是最重要的。

針對韓國瑜「浴缸塞子說」，黨產會26日在臉書表示，過去威權時期「國庫通黨庫」為人詬病，而黨產會就是阻止國庫浴缸中的水再流入黨庫的塞子，政府使用國家預算本該用於人民，多的、剩的、不論何種名目都不應放進政黨的口袋，把公產變黨產，這不僅悖於民主法治，過去累積的財富，會透過選舉影響現在的民主政治，以及未來的生活。

▲黨產會跳出來說「我們就是塞子」。（圖／翻攝自臉書粉專「不當黨產處理委員會」）

至於影響在哪？黨產會說明，不分顏色，所有政黨都能依法使用合法黨產（黨費和政治獻金、選舉補助款等）運作，但有特定政黨在這以外累積龐大的財富可運用，因此，黨產會肩負管理、調查、追討的責任，阻止鉅額不當黨產流入市面影響選舉的塞子，不當黨產歸零才能確保公平競爭的政黨政治。

黨產會強調，黨產會將會致力於消除威權體制所遺留至今的政黨競爭不平等的現象，以保障民主體制下每個政黨在政治場域中競逐時，機會是一樣的，基礎是一樣的，空間是一樣的，如此才能為台灣創造真正的民主，形塑真正的政黨政治，這就是處理不當黨產的真諦。