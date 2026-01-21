新店婦遭公車撞飛一度命危！司機「完全沒看到」　驚悚瞬間曝

記者陳以昇／新北報導

「行人地獄」悲劇差點再次上演！新北市新店區安康路日前發生一起車禍，76歲蔡姓老婦人走在斑馬線邊緣穿越馬路，不料一輛公車直行時竟完全沒減速，直接將老婦人撞飛。老婦人因頭部重擊且全身骨盆、手腳多處骨折，一度命危送醫，所幸經過耕莘醫院連日搶救，目前已奇蹟般脫離險境轉入普通病房治療中，65歲公車司機表示「我完全沒看到」，詳細肇因、肇責待警方後續調查。

▼監視器拍下蔡婦過馬路，公車撞擊她瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

16日晚間9時許，王姓司機駕駛客運公車沿安康路三段往三峽方向行駛。監視器畫面錄下心驚膽顫的一幕，當時號誌是閃光黃燈，蔡姓婦人走在行人穿越道（斑馬線）邊緣要過馬路，在走到路中間時，王姓司機未注意車前狀況，在完全沒有剎車的情況下，公車車頭直接衝撞蔡婦。蔡婦遭猛烈撞擊後重摔落地，隨即倒地不起。

新店警分局接獲通報後火速派員到場。救護人員初步檢查發現，蔡女受傷極其嚴重，除了手腳與骨盆有多處粉碎性骨折，頭部也有嚴重創傷。救護人員緊急將她送往新店耕莘醫院搶救，經手術送往加護病房觀察後，蔡女傷勢終於穩定，並已轉入普通病房持續治療。

警方現場對王姓司機進行酒測，酒測值為0，他表示當時「完全沒有看到」蔡姓老婦人。當時號誌燈是閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，但公車司機卻未停等並小心通過，且未依規定禮讓行人。新店分局表示，待新北市交大進一步研判事故責任後，將針對違規事實製單舉發，至於過失傷害部分，蔡婦尚未提告。

▲▼肇事的客運公車，肇事現場留下一灘血 。（圖／記者陳以昇翻攝）