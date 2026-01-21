　
社會 社會焦點 保障人權

張文散發「危險感」言語難形容！哥結婚拒絕邀請他：怕弟弟會殺人

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文1219犯下隨機殺人案，釀成4人死亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

犯下1219北捷隨機殺人案的兇嫌張文，在持刀殺害3人後，自己也墜樓身亡，警方因此無法確認張文動機，只能透過專家學者依照現有證據進行鑑定分析，研判張文應是生涯規劃不符預期、長期自卑，因此選擇透過表達式犯罪以追求象徵性發聲。參與鑑定張文犯罪動機的中正大學犯罪防治系教授許華孚今(21日)表示，張文過去就曾透露出暴戾性格，連哥哥都對他感到毛骨悚然，因此結婚時還特別叮囑父母「不要邀請張文」。

遭父親痛罵6字　從此封閉自我、走上成魔之路

檢警調查，張文生長於「嚴父慈母」的高知識水準家庭，父親是工程師、母親是會計，哥哥成年後也追隨父親腳步成為一名工程師，但身為弟弟的張文卻一事無成，求學時期不顧父親反對堅持就讀永平工商餐飲科，但張文性格軟爛，入學後沒多久又頻頻抱怨實習很辛苦，甚至萌生放棄的念頭，父母看不下去，遂強力要求他自己選的「至少要念到畢業」。

張文餐飲科畢業後考上虎尾科大，但大四時又表示不想念書，因此轉而從軍報名志願役，但張文入伍後表現平平；父親則認為既然選擇入伍了，至少就要當個士官，但張文卻冷回「我不想負責」，甚至還自導自演酒駕，只求被驗退，自毀前程的離譜行徑讓父親氣得痛罵「你就是個廢材」，父子倆因此關係破裂。

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文高中不顧父親反對就讀永平工商餐飲科，入學後卻又抱怨實習太辛苦想要放棄。（圖／民眾提供）

與原生家庭斷聯3年半　母匯款只求確認「兒子還活著」

張文與父親決裂後搬到台北獨自居住，疼愛兒子的張母擔憂不已，頻頻傳訊關心，但張文態度決絕，拒絕與家人聯繫，時間長達3年半，對於母親的關懷訊息，都「已讀不回」、甚至「不讀不回」。張母不得已，只能定期匯錢到張文戶頭，只要看到金額被提領動用，至少就能推測「兒子還活著」，多少能放心一些，只是張母怎麼也想不到，這些錢除了生活以外，竟被張文當成購買煙霧彈、殺人武器的資金。

張文墜樓身亡動機成謎　學者推測想透過「表達式暴力行為」造成社會震撼

張文在1219於台北車站，中山捷運站以及誠品南西店犯下隨機殺人案，持刀砍傷數人後，最終墜樓結束生命，這起事件包括張文在內，一共釀成4人死亡悲劇。由於兇嫌張文已歿，確切犯案動機成謎，檢方邀集專家學者從現有跡證進行推測鑑定，研判張文行為有高度計畫，選擇在人潮聚集公共場域及交通樞紐，以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的之表達式（象徵 expressive）單獨犯罪暴力行為。

調查報告中還提到，張文的犯行具有明顯、縝密及長期的事前準備與犯罪規劃，沒有典型反社會人格的特質，因此張文犯案的動機可能是一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。許華孚表示，張文是非典型犯罪，不算是純粹的反社會人格，他並不像鄭捷那樣，但確實有崇拜鄭捷。

▲張文釀4死11傷，遺體今解剖，張父、張母下跪道歉了。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張文父母對於兒子犯下滔天大錯下跪道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

張文的「危險感」言語難形容　親哥結婚不敢邀他「怕被殺」

許華孚今表示，張文的哥哥求學、就業表現與他截然相反，因此更加深了張文的自卑心理，且張文哥哥過去就曾被弟弟恐嚇，嗆聲「別以為你是我哥就不敢殺你」，後哥哥搬到高雄生活，兄弟倆漸行漸遠，就連要結婚時，哥哥都叮囑母親，要求他「不要找弟弟（張文）來」，就怕自己和太太會被殺。

張文哥哥透露，弟弟大概在高中時期開始出現異樣，當鄭捷案發生後，更是將「殺人」一詞掛在嘴邊，很難用言語解釋弟弟給人的那種「危險感」，但自己確實認為若邀請張文到婚禮，真的很有可能會殺人。

01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

蔣萬安坐鎮！　北車明下午無差別攻擊演練

蔣萬安坐鎮！　北車明下午無差別攻擊演練

台北捷運北車站內、中山站外商圈去年12月19日傍晚發生無差別攻擊事件釀4死11傷，引發社會高度關注。台北市府於明（22日）下午2時到3時，將與交通部攜手四鐵、地下街及微風商場等演練。台北市長蔣萬安今（21日）下午參加道安會報受訪時表示，明天會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊不要恐慌。

北車明無差別攻擊「實戰演練」　下午2點發送細胞簡訊

北車明無差別攻擊「實戰演練」　下午2點發送細胞簡訊

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

張文「表達式犯罪」　專家分析原因

張文「表達式犯罪」　專家分析原因

