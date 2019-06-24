民調升第二贏韓國瑜　朱立倫：要讓大家喜歡國民黨　

▲朱立倫。（資料照／朱辦提供）



政治中心／綜合報導

台灣民意基金會24日發布最新民調顯示，在國民黨5位總統參選人中，郭台銘以29％的支持度領先，第二是前新北市長朱立倫26.7％，小贏高雄市長韓國瑜0.3個百分點。對此，朱立倫24日受訪表示，有被鼓勵到，但對於總統蔡英文民調領郭、韓感到憂心。

朱立倫接受廣播節目《POP搶先爆》專訪表示，國民黨必須團結才有可能勝選，更何況團結還不一定可以勝選，不能贏了初選而丟了大選，因此反對民調互比，擔心黨內互打，為了15％因小失大，但黨中央也不信，某位參選人認為互比式一定贏而堅持互比，但想等到7月15日再來收拾互打的後果，就有點困難，「靠著把對方KO而出線是不對的，成功還是要靠團隊。」

朱立倫表示，最在乎能不能在中間選民獲得最大的支持，也強調初選不要強調政黨內互比，否則可能變成爭搶深藍，他坦承在深藍支持者部分還要努力，但溫和、理性與中道才正確，不會只靠「討厭民進黨」，而是要「喜歡國民黨、喜歡朱立倫」，爭取選民認同他的政策與政見。

另外，國民黨首場政見發表會於25日登場，朱立倫說，一開始就主張辦辯論會，「政見發表會不應該只是靠寫手與文膽，否則就變成朗誦機或朗誦比賽」。

朱立倫質疑，政見發表會過程中沒有任何挑戰跟檢驗，很可能只是國政顧問團要你講什麼就講什麼，這樣的政見會「怪怪的」，且是否為參選人的真實想法也無從檢驗；對於題目事先提供，「可能是怕有人出槌」。

主持人也問到，外界傳出郭台銘要求私下會面，朱立倫回應，在初選前，他與其他參選人不必也不應該私下會面，不要讓大家有懷疑；在黨內民調7月15日公布前公公平平的初選，之後就是一個團隊。